Κολομβιανός πρόεδρος Πέτρο: Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν εργοστάσιο όπου παραγόταν κοκαΐνη στη Βενεζουέλα

Ο κολομβιανός πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο ανέφερε χθες ότι οι ΗΠΑ βομβάρδισαν εργαστήριο όπου παρασκευάζεται κοκαΐνη στο λιμάνι της πόλης Μαρακάιμπο, στη δυτική Βενεζουέλα.

«Ξέρουμε ότι ο Τραμπ βομβάρδισε εργοστάσιο στην Μαρακάιμπο, φοβόμαστε ότι εκεί αναμιγνύεται πάστα κόκας για να παράγεται κοκαΐνη», ανέφερε ο κ. Πέτρο μέσω X.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο τις τελευταίες ημέρες για το πρώτο αμερικανικό χερσαίο πλήγμα στη Βενεζουέλα, αλλά χωρίς να διευκρινίσει πού ακριβώς έγινε.

Σε μακροσκελές κείμενό του, ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος Πέτρο εκτίμησε πως επρόκειτο για εγκατάσταση του Στρατού Εθνικής Απελευθέρωσης (ELN), κολομβιανής οργάνωσης ανταρτών που ελέγχει εν μέρει τον νομό Κατατούμπο, όπου παράγεται κοκαΐνη, που γειτονεύει με τη Βενεζουέλα και βρίσκεται κοντά στη Μαρακάιμπο.

«Είναι απλά ο ELN. Με τη διακίνηση και τον δογματισμό του, ο ELN επιτρέπει την εισβολή στη Βενεζουέλα», έγραψε ο κολομβιανός πρόεδρος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους ότι το αμερικανικό πλήγμα έγινε σε «παραλία», σε «περιοχή όπου βρισκόταν προκυμαία στην οποία φορτώνονταν πλεούμενα με ναρκωτικά».

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο επίσημα.

Οι ΗΠΑ ασκούν μεγάλη πίεση στο Καράκας εδώ και μήνες, κατηγορώντας τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο ότι είναι επικεφαλής μεγάλου κυκλώματος διακίνησης ουσιών. Ο κ. Μαδούρο απορρίπτει την κατηγορία.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εξαπολύσει κάπου τριάντα αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον πλεούμενων που κατά την Ουάσιγκτον μετέφεραν ναρκωτικά, σκοτώνοντας τουλάχιστον 107 ανθρώπους στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό.

