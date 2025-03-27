Η Ρωσία χτύπησε με drones τις κύριες πόλεις της Ουκρανίας πριν από τις συνομιλίες στο Παρίσι

Σμήνη ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών επιτέθηκαν στις μεγάλες πόλεις της Ουκρανίας τη νύχτα, καθώς ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ετοιμαζόταν να συμμετάσχει με τους Ευρωπαίους ηγέτες σε συνάντηση στο Παρίσι με στόχο την ενίσχυση της θέσης του Κιέβου σε οποιαδήποτε ειρηνευτική διευθέτηση.

Η ουκρανική αεροπορία ανέφερε ότι κατέρριψε και μπλόκαρε τα περισσότερα από τα 86 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και δόλώματα που εκτόξευσε η Ρωσία. Ωστόσο, κάποια drones απέφυγαν την αεράμυνα και προκάλεσαν σοβαρή ζημιά στη δεύτερη και τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, το Χάρκοβο και το Ντνίπρο, αντίστοιχα.

Οι δυνάμεις του Πούτιν στόχευσαν το Χάρκοβο, το οποίο βρίσκεται κοντά στα ρωσικά σύνορα, με drones αργά την Τετάρτη, τραυματίζοντας 11 άτομα στην πόλη και τουλάχιστον επτά στην κοντινή πόλη Zolochiv, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Oleh Synehubov στο Telegram.

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν επίσης το κεντρικό τμήμα του Ντνίπρο κατά τη διάρκεια της νύχτας, τραυματίζοντας τρεις ανθρώπους και καταστρέφοντας πολυκατοικίες καθώς και υποδομές, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Μικόλα Λουκασούκ. Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατέστρεψαν επίσης το Παλάτι Ποτιομκίν, το κτήριο του 18ου αιώνα που ανεγέρθηκε ως σύμβολο της αυτοκρατορικής ισχύος της Ρωσίας, το οποίο τώρα στεγάζει ένα κέντρο δημιουργικής νεολαίας, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης Μπόρις Φιλάτοφ στο Telegram.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος συναντήθηκε με τον Ζελένσκι πριν από τη σύνοδο κορυφής, ανακοίνωσε ένα νέο πακέτο αμυντικής βοήθειας ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ (2,2 δισεκατομμύρια δολάρια) για το Κίεβο.

Η εμπιστοσύνη των Ουκρανών στον Ζελένσκι αυξήθηκε στο 69%, αυξημένη κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες από τις αρχές Μαρτίου, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Διεθνούς Ινστιτούτου Κοινωνιολογίας του Κιέβου (KIIS) που δόθηκε στη δημοσιότητα την παραμονή της συνόδου κορυφής.

Η δημοτικότητα του Ζελένσκι κορυφώθηκε μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, καθώς οι πολίτες συσπειρώθηκαν γύρω από τη σημαία και στη συνέχεια μειώθηκε σταθερά μέχρι τη δημόσια αντιπαράθεσή του με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.