Η Ρωσία κλιμακώνει τις προκλήσεις στην Ευρώπη - ΕΕ και ΝΑΤΟ αναζητούν απάντηση

Μπαράζ ρωσικών προκλήσεων σε μόλις τρεις εβδομάδες έχει σημάνει συναγερμό στην Ευρώπη, την ώρα που η αμερικανική αποφασιστικότητα να αντιμετωπίσει τη Μόσχα φαίνεται να εξασθενεί υπό τον Ντόναλντ Τραμπ.

Από τα drones σε Πολωνία και Ρουμανία, μέχρι τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Εσθονίας και την παρενόχληση γερμανικής φρεγάτας στη Βαλτική, οι κινήσεις της Μόσχας αντιμετωπίζονται ως μεθοδευμένες προκλήσεις που δοκιμάζουν τα αντανακλαστικά του ΝΑΤΟ και των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων.

Ο καταιγισμός ρωσικών ενεργειών έχει προκαλέσει ανησυχία στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, όπου αξιωματούχοι φοβούνται ότι η Μόσχα εντείνει την επιθετική της στάση απέναντι στην Ευρώπη, τη στιγμή που η αποφασιστικότητα των ΗΠΑ να την αντιμετωπίσουν υποχωρεί υπό τον πρόεδρο Τραμπ.

Η ανησυχία επεκτάθηκε και στη Σκανδιναβία αυτή την εβδομάδα. Αεροδρόμια στη Δανία και τη Νορβηγία έκλεισαν λόγω ανεξήγητης δραστηριότητας drones, με την πρωθυπουργό της Δανίας να δηλώνει ότι δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο να ευθύνεται η Ρωσία. Το Κρεμλίνο διέψευσε οποιαδήποτε ανάμειξη, απορρίπτοντας τις ευρωπαϊκές ανησυχίες για τα πρόσφατα περιστατικά ως «υπερβολική υστερία».

Ωστόσο, καμία άλλη χώρα στην Ευρώπη, εκτός από την Ουκρανία, δεν νιώθει αυτή την περίοδο πιο έντονα τη σκιά της ρωσικής ισχύος από τη Μολδαβία, σημειώνουν οι New York Times.

Οι βουλευτικές εκλογές της Κυριακής στη Μολδαβία θα κρίνουν εάν η χώρα των 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων και πρώην σοβιετική δημοκρατία θα συνεχίσει την πορεία της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση υπό την πρόεδρο Μάια Σάντου ή θα επιστρέψει στη σφαίρα επιρροής της Μόσχας.

Η Ρωσία έχει στοχοποιήσει το φιλοευρωπαϊκό κόμμα της Σάντου, εξαπολύοντας καταιγισμό επιχειρήσεων για την αποδυνάμωση της κυβέρνησή της, οι οποίες εντάθηκαν όσο πλησιάζει η κάλπη.

ΕΕ και ΝΑΤΟ αναζητούν απάντηση

Μόλις λίγες ημέρες μετά το περιστατικό με τα drones στην Πολωνία, Ιταλοί πιλότοι F-35 απογειώθηκαν εσπευσμένα πάνω από τον Κόλπο της Φινλανδίας για να αναχαιτίσουν ρωσικά MiG-31 που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας για 12 λεπτά. Οι Ιταλοί πιλότοι πλησίασαν σε τόσο κοντινή απόσταση που τους επέτρεψε να δουν τους Ρώσους.

Τα ρωσικά αεροσκάφη, που είχαν απενεργοποιήσει τα συστήματα αναμετάδοσης σήματος, εντοπίστηκαν αμέσως μόλις μπήκαν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας, δήλωσε ο συνταγματάρχης Γκαετάνο Φαρίνα, διοικητής της ΝΑΤΟϊκής αποστολής περιπολίας. Τα δύο ιταλικά μαχητικά κούνησαν τα φτερά τους, εκτελώντας τον διεθνώς αναγνωρισμένο ελιγμό που δηλώνει αναχαίτιση. Οι Ρώσοι πιλότοι τελικά επέτρεψαν στα ιταλικά αεροσκάφη να τους συνοδεύσουν πίσω στον διεθνή εναέριο χώρο και στη ρωσική πλευρά, πάνω από το Καλίνινγκραντ.

Όσο τα ρωσικά μαχητικά βρίσκονταν εντός του εναέριου χώρου της Εσθονίας, φτάνοντας σε βάθος περίπου πέντε μιλίων, οι Ιταλοί πιλότοι εκτίμησαν τον οπλισμό τους, δήλωσε ο συνταγματάρχης Γκαετάνο Φαρίνα. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα αεροσκάφη έφεραν πυραύλους αέρος-αέρος και όχι βόμβες, στοιχείο που, όπως σημείωσαν Εσθονοί αξιωματούχοι, δείχνει ότι μια επίθεση κατά αμάχων θεωρείται εξαιρετικά απίθανη.

Η Ρωσία αρνήθηκε ότι παραβίασε τον διεθνή εναέριο χώρο, προκαλώντας την οργή της Εσθονίας, η οποία προειδοποιεί ότι η ρωσική εισβολή ίσως να μην σταματήσει στην Ουκρανία. Η Εσθονία μοιράζεται σύνορα 183 μιλίων με τη Ρωσία.

Την ίδια στιγμή, αρχίζουν να εμφανίζονται ρωγμές στην Ευρώπη σχετικά με το πώς πρέπει να απαντήσει στη Ρωσία. Ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, Ράντοσλαβ Σικόρσκι, απείλησε αυτή την εβδομάδα με στρατιωτική δράση κατά οποιουδήποτε ρωσικού αεροσκάφους εισέλθει στο πολωνικό FIR στο μέλλον.

Αντίθετα, ο Γερμανός υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, προειδοποίησε ότι η κατάρριψη ρωσικών αεροσκαφών θα ήταν αντιπαραγωγική και κάλεσε τους εταίρους του ΝΑΤΟ να μην πέσουν στην «παγίδα κλιμάκωσης» που, όπως είπε, έχει στήσει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Η σύνεση δεν είναι δειλία, αλλά ευθύνη απέναντι στη χώρα σου και στην ειρήνη στην Ευρώπη», δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους.

Ωστόσο, σε μια αναδίπλωση της προηγούμενης στάσης και δείγμα της σοβαρότητας της κατάστασης, ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, ανακοίνωσε το Σάββατο σχέδια για την αναθεώρηση της νομοθεσίας περί ασφάλειας πτήσεων, ώστε να δοθεί στις ένοπλες δυνάμεις επίσημος ρόλος στην αμυντική θωράκιση απέναντι στα drones, συμπεριλαμβανομένης της αρμοδιότητας να καταρρίπτουν εχθρικά αεροσκάφη.

Την κατάσταση κλιμάκωσε περαιτέρω από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, ο οποίος προειδοποίησε το Σάββατο το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι «οποιαδήποτε επιθετικότητα εναντίον της χώρας μου θα τύχει αποφασιστικής απάντησης».

«Η Ρωσία κατηγορείται ότι σχεδόν σχεδιάζει να επιτεθεί στη Βορειοατλαντική Συμμαχία και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πρόεδρος Πούτιν έχει επανειλημμένα απορρίψει αυτές τις προκλήσεις».

Μάλιστα, απείλησε ότι όποιος επιχειρήσει να καταρρίψει ρωσικά αεροσκάφη εντός του εναέριου χώρου της χώρας «θα το μετανιώσει πικρά»

Η νευρικότητα στην Ευρώπη πηγάζει εν μέρει και από τα ερωτήματα για το αν οι Ηνωμένες Πολιτείες, εγγυητής της ασφάλειας της Δυτικής Ευρώπης από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, θα ανταποκριθούν σε περίπτωση ρωσικής επίθεσης υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υπήρξε διαχρονικά σκεπτικιστής απέναντι στο ΝΑΤΟ.

Ο Τραμπ κατάφερε να μετριάσει τις ανησυχίες των Ευρωπαίων ηγετών αυτή την εβδομάδα αποκαλώντας τις ρωσικές δυνάμεις «χάρτινο τίγρη» και λέγοντας ότι η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει τα εδάφη της με τη βοήθεια της Ευρώπης. Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ θα πρέπει να καταρρίπτουν ρωσικά αεροσκάφη που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο τους. Όταν όμως ρωτήθηκε αν θα στήριζε ένα κράτος-μέλος που θα προχωρούσε σε κάτι τέτοιο, απάντησε: «Εξαρτάται από τις περιστάσεις».

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι, ωστόσο, ζητούν πιο ξεκάθαρη και αταλάντευτη στήριξη. Ο Ζιγκιμάντας Παβιλιονίς, πρώην πρεσβευτής της Λιθουανίας στις ΗΠΑ και νυν βουλευτής, σχολίασε ότι η θερμή υποδοχή που επεφύλαξε ο Τραμπ στον Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη σύνοδο στην Αλάσκα τον περασμένο μήνα οδήγησε μόνο σε περαιτέρω κλιμάκωση, με αυξημένες πυραυλικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας και πλέον με παραβιάσεις στο ΝΑΤΟϊκό έδαφος.

«Πάντα υπερασπίζομαι την Αμερική», είπε. «Αλλά χρειάζομαι και κάποια δράση από την αγαπημένη μου Αμερική».

Αυξάνει την παρουσία του το ΝΑΤΟ στη Βαλτική

Σε μία τελευταία εξέλιξη, το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε σήμερα ότι αναβαθμίζει την αποστολή του στη Βαλτική Θάλασσα με μια αντιαεροπορική φρεγάτα και άλλα μέσα σε απάντηση στις διεισδύσεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη Δανία.

Άγνωστα μη επανδρωμένα αεροσκάφη παρατηρηθήκαν πάνω από τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση της Δανίας χθες το βράδυ, όπως ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία, έπειτα από αρκετές αντίστοιχες υπερπτήσεις σε αεροδρόμια της χώρας αυτή την εβδομάδα.

Σε απάντηση, το ΝΑΤΟ «θα έχει ακόμη πιο αυξημένη επαγρύπνηση με νέα πολυτομεακά μέσα στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας», τόνισε ανακοίνωση της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας που εστάλη μέσω email στο Reuters.

Η Συμμαχία ανέφερε ότι τα νέα μέσα περιλαμβάνουν «πλατφόρμες πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης και τουλάχιστον μία αντιαεροπορική φρεγάτα».

Ένας εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι δεν θα παράσχουν λεπτομέρειες σχετικά με το ποιες χώρες συνεισφέρουν τα επιπλέον μέσα.



