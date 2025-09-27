Βίαια επεισόδια ξέσπασαν σήμερα στο Τορίνο της Ιταλίας, όπου υπέρ της Παλαιστίνης προσπάθησαν να φτάσουν στο αεροδρόμιο της πόλης και συγκρούστηκαν με την αστυνομία.

Οι άνδρες της ιταλικής αστυνομίας έκλεισαν τον δρόμο και έκαναν χρήση ασπίδων, δακρυγόνων και αντλιών νερού. Οι διαδηλωτές απάντησαν με μπουκάλια, ξύλινα κoντάρια από σημαίες, πέτρες και καπνογόνα.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες από τις συγκρούσεις έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον 10 διαδηλωτές και 2 αστυνομικοί.

The Italian police in Turin have had enough. pic.twitter.com/XG5CqQjTiJ — RadioGenoa (@RadioGenoa) September 27, 2025

Μια μικρή ομάδα ατόμων που συμμετείχαν στην κινητοποίηση κατάφερε να εισέλθει στο αεροδρόμιο και να φτάσει πολύ κοντά σε αεροπλάνο που είχε μόλις προσγειωθεί.

Ο μεγαλύτερος αριθμός διαδηλωτών, στην συνέχεια, μπλόκαρε τον δρόμο που συνδέει τον αερολιμένα του Καζέλε με την πόλη του Τορίνο.

Πολλά εμπορικά καταστήματα στην ευρύτερη περιοχή παρέμειναν κλειστά, ενώ σημαντικός αριθμός επιβατών που έπρεπε να αναχωρήσει, δεν κατάφερε να φτάσει στο αεροδρόμιο του Καζέλε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.