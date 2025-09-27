Λογαριασμός
Άγρια επεισόδια στο Τορίνο της Ιταλίας σε διαδήλωση υπέρ της Παλαιστίνης - Bίντεο

Οι διαδηλωτές συγκρούστηκαν με δυνάμεις της αστυνομίας, έφτασαν μέχρι τον διάδρομο του αεροδρομίου και μπλόκαραν τον κεντρικό αυτοκινητόδρομο 

italia

Βίαια επεισόδια ξέσπασαν σήμερα στο Τορίνο της Ιταλίας, όπου υπέρ της Παλαιστίνης προσπάθησαν να φτάσουν στο αεροδρόμιο της πόλης και συγκρούστηκαν με την αστυνομία.

Οι άνδρες της ιταλικής αστυνομίας έκλεισαν τον δρόμο και έκαναν χρήση ασπίδων, δακρυγόνων και αντλιών νερού. Οι διαδηλωτές απάντησαν με μπουκάλια, ξύλινα κoντάρια από σημαίες, πέτρες και καπνογόνα.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες από τις συγκρούσεις έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον 10 διαδηλωτές και 2 αστυνομικοί.

Μια μικρή ομάδα ατόμων που συμμετείχαν στην κινητοποίηση κατάφερε να εισέλθει στο αεροδρόμιο και να φτάσει πολύ κοντά σε αεροπλάνο που είχε μόλις προσγειωθεί.

Ο μεγαλύτερος αριθμός διαδηλωτών, στην συνέχεια, μπλόκαρε τον δρόμο που συνδέει τον αερολιμένα του Καζέλε με την πόλη του Τορίνο.

Πολλά εμπορικά καταστήματα στην ευρύτερη περιοχή παρέμειναν κλειστά, ενώ σημαντικός αριθμός επιβατών που έπρεπε να αναχωρήσει, δεν κατάφερε να φτάσει στο αεροδρόμιο του Καζέλε. 

