Η Πολωνία απογειώνει εσπευσμένα μαχητικά εν μέσω αεροπορικών επιδρομών της Ρωσίας στην Ουκρανία

Μαχητικά της Πολωνίας και συμμαχικών κρατών απογειώθηκαν εσπευσμένα τις πρώτες πρωινές ώρες για να εγγυηθούν την ασφάλεια του πολωνικού εναέριου χώρου, καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε επιδρομές εναντίον στόχων στη δυτική Ουκρανία –μεταξύ άλλων–, κοντά στα ουκρανοπολωνικά σύνορα, ενημέρωσε η διοίκηση επιχειρήσεων των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων μέσω X.

Περί τις 05:15 (ώρα Ελλάδας), το μεγαλύτερο μέρος της δυτικής Ουκρανίας βρισκόταν σε κατάσταση συναγερμού για επιδρομές με πυραύλους και drones επί σχεδόν τρεις ώρες.

Στην άλλη πλευρά, στοιχεία της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν δυο ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατευθυνόμενα στη Μόσχα, ανέφερε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σαμπιάνιν μέσω Telegram.

Ο αιρετός δεν έκανε λόγο για θύματα ή ζημιές.

Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας Rosaviatsia ανέστειλε τις πτήσεις στο αεροδρόμιο Σερεμέτιεβα, που εξυπηρετεί τη Μόσχα, για περίπου μιάμιση ώρα, ώστε να εγγυηθεί την αεροπορική ασφάλεια, ανέφερε εκπρόσωπός της, επίσης μέσω Telegram.

Πηγή: skai.gr

