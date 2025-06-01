Δύο γέφυρες κατέρρευσαν με μερικές ώρες διαφορά σε δύο περιοχές της Ρωσίας που συνορεύουν με την Ουκρανία, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πολλοί άνθρωποι και να τραυματιστούν δεκάδες, ανακοίνωσαν οι ρωσικές αρχές.

Τα δύο περιστατικά σήμαναν συναγερμό στις ρωσικές αρχές, που έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια, ενώ, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Interfax που επικαλείται τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, από την πρώτη στιγμή η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας FSB έχει ενημερώσει τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν,

Σύμφωνα με την Επιτροπή Ερευνών της Ρωσίας, η κατάρρευση των δύο γεφυρών -που προκάλεσαν αντίστοιχα των εκτροχιασμό δύο τρένων- στις γειτονικές περιοχές Μπριάνσκ και Κουρσκ προκλήθηκε από εκρήξεις.

#Bryansk train derailed because of bridge collapse triggered by ‘illegal INTERFERENCE in transport operations’ — Moscow Railwayshttps://t.co/8lQCCFmf7G#Moscow #Russia

Frightening footage of the wreckage of a Russian train after a bridge collapse.

DOZENS reportedly injured,… pic.twitter.com/b8wmFpng0I — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) May 31, 2025

Ο περιφερειακός κυβερνήτης του Μπριάνσκ, Αλεξάντερ Μπογκομάζ, δήλωσε νωρίτερα ότι η κατάρρευση προκλήθηκε από έκρηξη, λέγοντας ότι η γέφυρα είχε «ανατιναχθεί», σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Σημειώνεται ότι η γέφυρα στο Μπριάνσκ κατέρρευσε και έπεσε πάνω στη σιδηροδρομική γραμμή που περνούσε από κάτω προκαλώντας τον εκτροχιασμό ενός επιβατικού τρένου αργά το Σάββατο, με τις σιδηροδρομικές αρχές να επικαλούνται «παράνομη παρέμβαση».

avbogomaz:



"В Выгоничском районе произошло обрушение моста.



В настоящее время в районе одного из участков федеральной автодороги А240 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей и пассажирского железнодорожного состава." pic.twitter.com/p1tbbZkSic — IgorGirkin (@GirkinGirkin) June 1, 2025

Η γέφυρα κατέρρευσε στην περιοχή Βιγκονίτσι της περιοχής, περίπου 100 χιλιόμετρα (62 μίλια) από τα ουκρανικά σύνορα, συνθλίβοντας το κινούμενο τρένο, σκοτώνοντας τουλάχιστον 7 ανθρώπων και τραυματίζοντας τουλάχιστον άλλους 69, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών, ανέφεραν οι ρωσικές αρχές.

🇷🇺 Russian Journalist Ivan Pankin on the Terrorist Attack and Bridge Explosion in Bryansk Oblast



A railway bridge has been blown up in Bryansk Oblast. At the time, a Moscow–Klimovo train was traveling along it. Though there’s also information suggesting the bridge collapsed as… pic.twitter.com/Z9l5V5rgp8 — 🅰pocalypsis 🅰pocalypseos 🇷🇺 🇨🇳 🅉 (@apocalypseos) May 31, 2025

Ο Μπογκομάζ ανέφερε στο Telegram ότι 44 άτομα νοσηλεύονται, τρία σε σοβαρή κατάσταση, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού. Το τρένο μετέφερε συνολικά 388 επιβάτες.

Μεταξύ των νεκρών στο περιστατικό ήταν και ο μηχανικός του τρένου, ανέφερε το ρωσικό κρατικό μέσο ενημέρωσης RIA Novosti.

Το τρένο ταξίδευε από την πόλη Κλίμοφ προς την πρωτεύουσα Μόσχα όταν χτυπήθηκε από τα συντρίμμια της γέφυρας και εκτροχιάστηκε, σύμφωνα με το RIA.

Εικόνες από τα συντρίμμια από το γραφείο του εισαγγελέα διαπεριφερειακών μεταφορών της Μόσχας δείχνουν πεσμένο χώμα, συντρίμμια και σκυρόδεμα πάνω στο τρένο που φαίνεται να είναι το επιβατικό τρένο, και εκτροχιασμένα βαγόνια, καθώς και ανθρώπους των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης να φτάνουν στο σημείο.

Οι Σιδηρόδρομοι της Μόσχας ανέφεραν ότι η κατάρρευση προκλήθηκε από «παράνομη παρέμβαση στις μεταφορές», χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Έχει ξεκινήσει έρευνα και μια ομάδα επιθεωρεί το σημείο, ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, προσθέτοντας ότι οι επιβάτες του τρένου απομακρύνθηκαν από το σημείο και κέντρο προσωρινής διαμονής σε κοντινό σταθμό.

Κατάρρευση σιδηροδρομικής γέφυρας στο Κουρσκ

Μερικές ώρες αργότερα έλαβε χώρα ένα παρόμοιο περιστατικό στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας.

Συγκεκριμένα, μια σιδηροδρομική γέφυρα κατέρρευσε την ώρα που περνούσε ένα τρένο μεταφοράς εμπορευμάτων, σύμφωνα με τον αναπληρωτή κυβερνήτη της περιοχής, η οποία συνορεύει επίσης με την Ουκρανία.

«Μέρος του τρένου κατέρρευσε σε έναν αυτοκινητόδρομο που βρισκόταν κάτω από τη γέφυρα», δήλωσε ο αναπληρωτής κυβερνήτης Αλεξάντερ Κινστέιν στο Telegram. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός από τους μηχανοδηγούς, ενώ προκάλεσε την εκδήλωση πυρκαγιάς στο τρένο.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να κατασβέσουν την πυρκαγιά, πρόσθεσε.

Το Κίεβο δεν έχει σχολιάσει τις καταρρεύσεις γεφυρών και δεν υπάρχουν άμεσες ενδείξεις ότι η Ουκρανία εμπλέκεται, όπως μεταδίδει το CNN.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.