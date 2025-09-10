Ομάδα διαδηλωτών αποδοκίμασαν τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την Τρίτη, κατά την προγραμματισμένη άφιξή του σε εστιατόριο στην Ουάσινγκτον.

Φωνάζοντας συνθήματα όπως «Ελευθερία στην Ουάσινγκτον, Ελευθερία στην Παλαιστίνη» και «Ο Τραμπ είναι ο Χίτλερ της εποχής μας», εκτός και εντός του εστιατορίου, απευθύνθηκαν στον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος συνοδευόταν από μέλη της κυβέρνησής του.

🇺🇸🇵🇸 Protesters are shouting "Free DC, Free Palestine. Trump is the Hitler of our time" in a restaurant in Washington, DC.



Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στους δημοσιογράφους που τον περίμεναν ότι θα κάνει μια πλήρη δήλωση την Τετάρτη, αλλά εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στο Κατάρ, κατά την οποία το Ισραήλ επιχείρησε να σκοτώσει τους πολιτικούς ηγέτες της παλαιστινιακής ένοπλης οργάνωσης Χαμάς.

«Δεν είμαι ενθουσιασμένος γι' αυτό», είπε. «Δεν είναι μια καλή κατάσταση, αλλά θα πω το εξής: Θέλουμε πίσω τους ομήρους, αλλά δεν είμαστε ενθουσιασμένοι με τον τρόπο που εξελίχθηκαν τα πράγματα σήμερα».

Πρόσθεσε ότι ήταν «πολύ δυσαρεστημένος με αυτό, πολύ δυσαρεστημένος με κάθε πτυχή».

