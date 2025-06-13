Η Χαμάς καταδίκασε σήμερα τα ισραηλινά πλήγματα κατά πυρηνικών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν, χαρακτηρίζοντάς τα "επικίνδυνη κλιμάκωση" που θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει την περιοχή.

"Η ευρεία επίθεση που εξαπολύθηκε από τη σιωνιστική οντότητα σήμερα την αυγή κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν συνιστά επικίνδυνη κλιμάκωση που απειλεί να προκαλέσει έκρηξη στην περιοχή και αντανακλά την επιμονή της εξτρεμιστικής κυβέρνησης του Μπενιαμίν Νετανιάχου να οδηγήσει την περιοχή σε ανοιχτές αντιπαραθέσεις", σημείωσε η Χαμάς σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, που πρόσκεινται στο Ιράν, ανακοίνωσαν σήμερα ότι υποστηρίζουν το "νόμιμο" δικαίωμα της Τεχεράνης στην άμυνά της μετά τα ισραηλινά πλήγματα που είχαν στόχο πυρηνικές εγκαταστάσεις και στρατιωτικές τοποθεσίες στο Ιράν.

Οι αντάρτες Χούθι, οι οποίοι έχουν εξαπολύσει πολλές επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) και πυραύλους κατά του Ισραήλ από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στη Γάζα, καταδίκασαν "τη βάναυση ισραηλινή επίθεση" και υπογράμμισαν ότι υποστηρίζουν "το πλήρες και νόμιμο δικαίωμα του Ιράν να υπερασπιστεί τον εαυτό του και να αναπτύξει το πυρηνικό του πρόγραμμα".

Παράλληλα το Κατάρ, το οποίο διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, καταδίκασε σήμερα τα ισραηλινά πλήγματα στο Ιράν, σημειώνοντας ότι θα εμποδίσουν τις διπλωματικές προσπάθειες στην περιοχή.

"Το Κατάρ εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία απέναντι σε αυτήν την επικίνδυνη κλιμάκωση που εντάσσεται σε ένα επαναλαμβανόμενο σχήμα επιθετικών πολιτικών που απειλούν την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής και εμποδίζουν τις προσπάθειες που αποσκοπούν να μειώσουν τις εντάσεις και να καταλήξουν σε διπλωματικές λύσεις", μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων QNA.

Η Αίγυπτος παρακολουθεί στενά την κατάσταση και συντονίζεται για να αυξήσει τα στρατηγικά αποθέματά της διαφόρων αγαθών, δήλωσε σήμερα ο Αιγύπτιος πρωθυπουργός Μοστάφα Μαντμπούλι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.