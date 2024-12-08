Ο Μπασάρ αλ Άσαντ της Συρίας και η οικογένειά του έφτασαν στη Ρωσία και τους χορηγήθηκε άσυλο από τις ρωσικές αρχές, μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων την Κυριακή, επικαλούμενα πηγή του Κρεμλίνου.

Το πρακτορείο ειδήσεων Interfax επικαλέστηκε ανώνυμη πηγή που είπε: "Ο Πρόεδρος της Συρίας Άσαντ έφτασε στη Μόσχα. Η Ρωσία τους έχει χορηγήσει, σε ​​αυτόν και την οικογένειά του, άσυλο για ανθρωπιστικούς λόγους".

Νωρίτερα και ενώ οι εικασίες για την τύχη του Σύρου προέδρου πλήθαιναν, το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας είχε επιβεβαιώσει ότι ο πρόεδρος της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ εγκατέλειψε τη χώρα, αφού προηγουμένως είχε δώσει εντολή να υπάρξει μια «ειρηνική μεταβίβαση» της εξουσίας. Σε εκείνη την ανακοίνωσή του το Ρωσικό υπουργείο εξωτερικών δεν διευκρίνιζε το πού βρισκόταν ο Άσαντ.

Νωρίς το πρωί της Κυριακής το Reuters μετέδωσε ότι αεροπλάνο της Syrian Air, μέσα στο οποίο εικαζόταν ότι βρισκόταν ο Μπασάρ Αλ Άσαντ, απογειώθηκε από το αεροδρόμιο της Δαμασκού περίπου την ώρα που αναφέρθηκε ότι η πρωτεύουσα είχε καταληφθεί από αντάρτες,

Το αεροσκάφος αρχικά πέταξε προς την παράκτια περιοχή της Συρίας, προπύργιο της σέχτας των Αλεβιτών του Άσαντ, αλλά στη συνέχεια έκανε απότομη στροφή και πέταξε προς την αντίθετη κατεύθυνση για λίγα λεπτά πριν εξαφανιστεί από τον χάρτη.

Οι αντάρτες εγγυήθηκαν την ασφάλεια των ρωσικών στρατιωτικών βάσεων στη Συρία

Παράλληλα, η Ρωσία ζήτησε να συνεδριάσει τη δευτέρα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ κεκλεισμένων των θυρών για να συζητηθεί η ειρηνευτική αποστολή του ΟΗΕ στα Υψίπεδα του Γκολάν, σύμφωνα με διπλωμάτες.

Ακόμη τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων επικαλούμενα πηγή του Κρεμλίνου μετέδωσαν ότι οι ηγέτες της συριακής αντιπολίτευσης έχουν εγγυηθεί την ασφάλεια των ρωσικών στρατιωτικών βάσεων και των διπλωματικών αποστολών στη Συρία.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS ανέφερε: «Ρώσοι αξιωματούχοι βρίσκονται σε επαφή με εκπροσώπους της ένοπλης συριακής αντιπολίτευσης, οι ηγέτες της οποίας έχουν εγγυηθεί την ασφάλεια των ρωσικών στρατιωτικών βάσεων και των διπλωματικών ιδρυμάτων στο έδαφος της Συρίας».

Την Κυριακή το πρωί οι αντάρτες κατάφεραν μπήκαν στη Δαμασκό αναγκάζοντας τις κυβερνητικές δυνάμεις να υποχωρήσουν και να παραδώσουν την πρωτεύουσα. Μετά από διαπραγματεύσεις ο Άσαντ εγκατέλειψε τη χώρα ενώ μέχρι την τελευταία στιγμή παρέμενε άγνωστη η τοποθεσία που βρισκόταν.

Στις 27 Νοεμβρίου ομάδες ανταρτών εξαπέλυσαν ευρείας κλίμακας επίθεση εναντίον κυβερνητικών θέσεων στις επαρχίες Χαλέπι και Ιντλίμπ. Μέχρι το βράδυ της 7ης Δεκεμβρίου, οι αντίπαλοι του Άσαντ κατέλαβαν πολλές μεγάλες πόλεις - το Χαλέπι, το Ντέιρ εζ-Ζορ, τη Νταράα, τη Χάμα και τη Χομς.

Πηγή: skai.gr

