ΟΗΕ: Οι νέοι ηγέτες της Συρίας να διασφαλίσουν ότι ωμότητες δεν θα επαναληφθούν

Οι ερευνητές των Ηνωμένων Εθνών για εγκλήματα πολέμου στη Συρία χαιρέτισαν σήμερα την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ αλλά έκαναν έκκληση να "μην επαναληφθούν ποτέ ξανά" οι "ωμότητες" που διέπραξε το καθεστώς του.

"Η σημερινή μέρα είναι μια νέα ιστορική αρχή για τον συριακό λαό που υπέφερε βία και απερίγραπτες ωμότητες τα τελευταία 14 χρόνια", ανέφερε σε μια ανακοίνωση η Επιτροπή Έρευνας των Ηνωμένων Εθνών για τη Συρία, αναφερόμενη ιδιαίτερα στην τύχη των κρατουμένων. "Επαφίεται σε εκείνους που θα είναι σε θέσεις ευθύνης στο εξής να διασφαλίσουν ότι τέτοιες ωμότητες δεν θα επαναληφθούν ποτέ ξανά πίσω από τους τοίχους (της φυλακής της) Σεντνάγια ή οποιουδήποτε άλλου κέντρου κράτησης στη Συρία", προσθέτουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

