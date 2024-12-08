Νωρίς το πρωί της Κυριακής το Reuters μετέδωσε ότι αεροπλάνο της Syrian Air, μέσα στο οποίο εικάζεται ότι βρισκόταν ο Μπασάρ Αλ Άσαντ, απογειώθηκε από το αεροδρόμιο της Δαμασκού περίπου την ώρα που αναφέρθηκε ότι η πρωτεύουσα είχε καταληφθεί από αντάρτες, σύμφωνα με στοιχεία από τον ιστότοπο Flightradar 24.

Το αεροσκάφος αρχικά πέταξε προς την παράκτια περιοχή της Συρίας, προπύργιο της σέχτας των Αλεβιτών του Άσαντ, αλλά στη συνέχεια έκανε απότομη στροφή και πέταξε προς την αντίθετη κατεύθυνση για λίγα λεπτά πριν εξαφανιστεί από τον χάρτη.

Το Reuters δεν μπόρεσε να εξακριβώσει ποιος επέβαινε στο αεροπλάνο.

Δύο συριακές πηγές ανέφεραν στο Reuters ότι υπήρχε πολύ μεγάλη πιθανότητα ο Άσαντ να σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα, καθώς είναι μυστήριο γιατί το αεροπλάνο έκανε μια αιφνιδιαστική στροφή και εξαφανίστηκε από τον χάρτη σύμφωνα με στοιχεία από τον ιστότοπο Flightradar.

Ωστόσο, σε ανάρτησή του στο Χ ο Μπάρακ Ραβίντ, ρεπόρτερ στη Μέση Ανατολή και αναλυτής για το Axios και το CNN, έγραψε ότι ισραηλινός αξιωματούχος τού είπε πως ο Άσαντ έφυγε από τη Δαμασκό γύρω στα μεσάνυχτα χθες το βράδυ και πέταξε σε ρωσική βάση στη Συρία με σκοπό να συνεχίσει από εκεί για τη Μόσχα και πως δεν υπάρχουν ακόμη σαφείς ενδείξεις εάν έχει φύγει από τη Συρία.

Αμερικανός αξιωματούχος του είπε επίσης ότι παρακολουθούσαν τον Άσαντ να φεύγει από τη Δαμασκό χθες το βράδυ και πως πιστεύουν ότι πέταξε για τη Μόσχα.

Το Flight radar 24 σε ανάρτησή του στο Χ αναφέρει:

«Χθες το βράδυ παρακολουθήσαμε μια πτήση Ilyushin Il-76T πάνω από τη Συρία.

Η πτήση απογειώθηκε από τη Δαμασκό και το σήμα χάθηκε κοντά στην πόλη Χομς.

* Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι πραγματοποιήθηκε η πτήση.

* Το αεροσκάφος ήταν παλιό με παλαιότερη γενιά αναμεταδοτών, επομένως ορισμένα δεδομένα μπορεί να είναι κακά ή να λείπουν.

* Το αεροσκάφος πετούσε σε περιοχή με το GPS μπλοκαρισμένο, επομένως ορισμένα δεδομένα μπορεί να είναι κακά.

* Πιστεύουμε ότι τα δεδομένα σε γενικές γραμμές δίνουν μια αρκετά καλή ένδειξη για το τι συνέβη με το αεροσκάφος.

* Δεν γνωρίζουμε κανένα αεροδρόμιο στην περιοχή όπου χάθηκε το σήμα.»

