Η Ρωσία αρνείται τις κατηγορίες ότι εμπλέκεται στις πυρκαγιές που συνδέονται με τον Στάρμερ

Το Κρεμλίνο απέρριψε τους ισχυρισμούς περί πιθανής ρωσικής εμπλοκής στις εμπρηστικές επιθέσεις σε ακίνητα που συνδέονται με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, χαρακτηρίζοντάς τις κατηγορίες αυτές ως «γελοίες».

Η δήλωση αυτή του Κρεμλίνου έρχεται μετά από αναφορές ότι οι βρετανικές αρχές διερευνούν μια πιθανή ρωσική εμπλοκή σε τρία περιστατικά νωρίτερα αυτό το μήνα, σύμφωνα με το BBC.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ωστόσο τη Δευτέρα: «Το Λονδίνο τείνει να υποπτεύεται τη Ρωσία για εμπλοκή σε όλα τα κακά πράγματα που συμβαίνουν στη Βρετανία. Όλες αυτές οι υποψίες είναι αβάσιμες και δεν υποστηρίζονται από κανένα στοιχείο».

Υπενθυμίζεται ότι τρεις άνδρες, δύο Ουκρανοί υπήκοοι και ένας Ρουμάνος, κατηγορούνται στο πλαίσιο αστυνομικής έρευνας για τις επιθέσεις.

Τρεις άνδρες, δύο Ουκρανοί υπήκοοι και ένας Ρουμάνος, κατηγορούνται στο πλαίσιο αστυνομικής έρευνας για τις επιθέσεις.

Αρκετές βρετανικές εφημερίδες υποστήριξαν ότι η MI5 ερευνά την πιθανότητα οι επιθέσεις να διατάχθηκαν από το Κρεμλίνο, επικαλούμενες ανώνυμους αξιωματούχους.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ουκρανός υπήκοος Petro Pochynok, 34 ετών, από το βόρειο Λονδίνο, κατηγορήθηκε από τη Μητροπολιτική Αστυνομία για συνωμοσία με σκοπό τη διάπραξη εμπρησμού με πρόθεση να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή.

Δύο άλλοι άνδρες, ο Roman Lavrynovych, 21 ετών, και ο Stanislav Carpiuc, 26 ετών, κατηγορούνται επίσης για τις πυρκαγιές.

Οι τρεις άνδρες, οι οποίοι έχουν ήδη εμφανιστεί στο δικαστήριο για τις πρώτες ακροάσεις, έχουν προφυλακιστεί μέχρι την επόμενη προγραμματισμένη ακρόαση στις 6 Ιουνίου.

Στις 8 Μαΐου, ένα αυτοκίνητο που είχε πουλήσει ο πρωθυπουργός σε έναν γείτονα έπιασε φωτιά. Τρεις ημέρες αργότερα, οι πυροσβέστες έσβησαν μια μικρή πυρκαγιά στην μπροστινή πόρτα ενός σπιτιού στο Islington, όπου ο Στάρμερ ζούσε κατά τη δεκαετία του 1990 και το οποίο έκτοτε έχει μετατραπεί σε διαμερίσματα. Στις 12 Μαΐου, η πυροσβεστική υπηρεσία και η αστυνομία κλήθηκαν σε πυρκαγιά στην ιδιωτική κατοικία του πρωθυπουργού στον ίδιο δρόμο όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στο αυτοκίνητο.

Ο Στάρμερ έχει περιγράψει τα περιστατικά αυτά ως «επίθεση σε όλους μας, στη δημοκρατία και στις αξίες που πρεσβεύουμε».

Πηγή: skai.gr

