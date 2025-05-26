Στενή συνεργασία Τουρκίας-Πακιστάν

Την 10η Μαΐου, Ινδία και Πακιστάν υπέγραψαν εκεχειρία, τερματίζοντας προς το παρόν μια ξαφνική, επικίνδυνη, αλλά βραχύβια σύρραξη που προκάλεσε φόβο σε όλο τον κόσμο, καθώς και οι δύο χώρες διαθέτουν πυρηνικά όπλα. Τότε η Τουρκία είχε προειδοποιήσει για τον κίνδυνο ενός ολομέτωπου πολέμου και είχε καλέσει τις δυο πλευρές να επιδείξουν κοινή λογική. Είχε όμως στηρίξει το Πακιστάν, προς μεγάλη δυσαρέσκεια της Ινδίας.

Δύο εβδομάδες μετά, ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ έφθασε χθες στην Κωνσταντινούπολη και έγινε δεκτός από τον πρόεδρο Ερντογάν στα γραφεία της Προεδρίας στο Ντολμαμπαχτσέ. Τούρκοι αναλυτές θεωρούν κρίσιμη την επίσκεψη, που σηματοδοτεί την εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας σε ένα σύνθετο περιφερειακό τοπίο.

Οι δύο μουσουλμανικές αυτές χώρες έχουν ιστορικούς στενούς δεσμούς και φαίνεται να θέλουν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους.

Τον περασμένο Φεβρουάριο ο Τούρκος πρόεδρος επισκέφθηκε το Ισλαμαμπάντ και συμμετείχε στο Συμβούλιο Στρατηγικής Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου. Χθες, οι δυο ηγέτες εξέτασαν διεξοδικά την πρόοδο στο πλαίσιο του Συμβουλίου του Φεβρουαρίου και συμφώνησαν να συνεργαστούν σε βασικούς τομείς όπως η ενέργεια, οι μεταφορές και η άμυνα. Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η ανταλλαγή πληροφοριών, η εκπαίδευση και η τεχνολογική υποστήριξη ήταν επίσης στην ατζέντα. Ιδιαίτερη σημασία φαίνεται να δίνει η Τουρκία στα έργα υποδομής. Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε στην επείγουσα ανάγκη να λειτουργήσει ο σιδηροδρομικός διάδρομος Κωνσταντινούπολης-Τιφλίδας-Ισλαμαμπάντ.

Ψυχρότητα στις σχέσεις Ινδίας-Τουρκίας, ενίσχυση των σχέσεων Τουρκίας-Πακιστάν

Η σημασία που δίνει τώρα η Άγκυρα στη συνεργασία της με το Πακιστάν ήταν φανερή και από τη σύνθεση της χθεσινής συνάντησης στο Ντολμαμπαχτσέ. Παρόντες, πλην του Ερντογάν, ήταν οι υπουργοί Εξωτερικών, Άμυνας και ο επικεφαλής της ΜΙΤ Ιμπραχίμ Καλίν, αλλά και ανώτατοι στρατιωτικοί και σύμβουλοι του Τούρκου προέδρου.

Παρά τις στενές σχέσεις της με το Πακιστάν, η Τουρκία διατηρούσε καλές σχέσεις με την Ινδία. Όμως η πρόσφατη σύγκρουση Πακιστάν- Ινδίας, στην οποία η Άγκυρα πήρε το μέρος του Πακιστάν, εξόργισε την Ινδία, με αποτέλεσμα να ανακληθεί η άδεια ασφαλείας από την τουρκική εταιρεία Celebi, η οποία παρείχε υπηρεσίες εδάφους σε αεροδρόμια στην Ινδία.

Η ψυχρότητα στις σχέσεις Ινδίας-Τουρκίας φαίνεται ότι θερμαίνει την ατμόσφαιρα στις σχέσεις Τουρκίας-Πακιστάν, αν και ο Τούρκος πρόεδρος έχει προσφερθεί να μεσολαβήσει για να επιλύσει τα προβλήματα των δύο αυτών χωρών.

Πηγή: Deutsche Welle

