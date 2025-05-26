Τον κώδωνα του κινδύνου για την οικονομική υγεία του γενναιόδωρου δικτύου κοινωνικής ασφάλισης της Γαλλίας κρούει το Ελεγκτικό Συνέδριο της χώρας.

Σε έκθεση που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, η ανώτατη ελεγκτική αρχή της χώρας ανέφερε ότι οι κοινωνικές δαπάνες βρίσκονται «εκτός ελέγχου». Το έγγραφο προειδοποιεί ότι μια «κρίση ρευστότητας» θα μπορούσε να επηρεάσει τις πληρωμές ήδη από το 2027 και να επηρεάσει επίσης την ικανότητα της Γαλλίας να δανείζεται από τις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της Γαλλίας κατέγραψε έλλειμμα 15,3 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2024 και η κυβέρνηση προβλέπει ότι το έλλειμμα θα αυξηθεί στα 22,1 δισεκατομμύρια ευρώ το 2025.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο, ωστόσο, δήλωσε ότι πιστεύει ότι το έλλειμμα του 2025 είναι πιθανό να είναι ακόμη μεγαλύτερο, καθώς η πρόβλεψη αυτή βασίζεται σε κυβερνητικές προβλέψεις για την ανάπτυξη και τις εξοικονομήσεις από τις μειώσεις φόρων, τις οποίες οι συντάκτες της έκθεσης έκριναν αισιόδοξες.

«Πρέπει να ανακτήσουμε τον έλεγχο. Τα τελευταία χρόνια, ειδικά το 2023 και το 2024, έχουμε χάσει τον έλεγχο των δημόσιων οικονομικών μας», δήλωσε ο πρόεδρος του δικαστηρίου, Πιερ Μοσκοβισί, σε συνέντευξή του τη Δευτέρα στον ραδιοφωνικό σταθμό RTL.

Το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού της Γαλλίας έχει διογκωθεί τα τελευταία χρόνια, φτάνοντας στο 5,8% του ΑΕΠ το 2024 - πολύ πάνω από το όριο του 3% που ορίζουν οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η γαλλική κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να μειώσει το έλλειμμα στο 5,4% του ΑΕΠ το 2025 και να το επαναφέρει στο 3% του ΑΕΠ έως το 2029.

Την περασμένη εβδομάδα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο συνέστησε στη Γαλλία να μειώσει τις κοινωνικές δαπάνες και να προχωρήσει σε περαιτέρω μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού της συστήματος, ώστε να περιορίσει το τεράστιο έλλειμμά της.

