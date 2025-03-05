Η Ρωσία χαιρετίζει τη δήλωση του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι το Κίεβο είναι πρόθυμο να διαπραγματευθεί για τον πόλεμο, αλλά δεν είναι ξεκάθαρο στη Μόσχα με ποιον ίσως να διαπραγματευθεί, δήλωσε σήμερα το Κρεμλίνο.

Ο Ζελένσκι έκανε τη δήλωση αυτή σε επιστολή προς τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, την οποία γνωστοποίησε χθες, Τρίτη, ο ίδιος ο Τραμπ κατά την ομιλία του στο Κογκρέσο.

«Η Ουκρανία είναι έτοιμη να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το συντομότερο δυνατόν για να φέρουμε πιο κοντά διαρκή ειρήνη. Κανείς δεν θέλει την ειρήνη περισσότερο από τους Ουκρανούς», δηλωσε ο Τραμπ απευθυνόμενος στην ολομέλεια του Κογκρέσου, αναφέροντας αποσπάσματα της επιστολής.

Ερωτηθείς πώς το αξιολογεί αυτό το Κρεμλίνο, ο εκπρόσωπος Ντμίτρι Πεσκόφ απάντησε: «Θετικά».

Αλλά πρόσθεσε: «Το ερώτημα είναι μαζί με ποιον θα καθίσουμε κάτω. Προς το παρόν, στον Ουκρανό πρόεδρο συνεχίζει να απαγορεύεται με βάση τον νόμο να διαπραγματευθεί με τη ρωσική πλευρά. Άρα, συνολικά, η προσέγγιση είναι θετική, αλλά οι μικρές διαφορές δεν έχουν αλλάξει ακόμα».

Ο Πεσκόφ αναφερόταν σε διάταγμα του Ζελένσκι το 2022, με το οποίο απέκλειε τις διαπραγματεύσεις με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

