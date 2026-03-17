Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Εξαιρετικά ενεργός ήταν ο ρόλος της Βρετανίας στις διαπραγματεύσεις Τεχεράνης-Ουάσινγκτον στη Γενεύη, όπως αποκαλύπτει η Guardian

Σύμφωνα με τον Τζόναθαν Πάουελ, η πρόταση του Ιράν για το πυρηνικό της πρόγραμμα ήταν αιφνιδιαστικά ικανοποιητική και πως όλα έδειχναν διπλωματική λύση

Ωστόσο, ο Τραμπ ήταν προαποφασισμένος να επιτεθεί και έτσι δικαιολογείται η παγωμάρα από την πλευρά του Κιρ Στάρμερ

Ο Τζόναθαν Πάουελ (Jonathan Powell), σύμβουλος εθνικής ασφάλειας της Βρετανίας, ο οποίος παρακολουθούσε τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης στη Γενεύη, θεώρησε ότι μία αιφνιδιαστική πρόταση του Ιράν για το πυρηνικό της πρόγραμμα θα έπρεπε και θα μπορούσε να έχει αποτρέψει τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) είχε ήδη αποφασίσει να επιτεθεί, σύμφωνα με αποκάλυψη της Guardian.

Ο Πάουελ θεώρησε ότι είχε σημειωθεί μεγάλη πρόοδος στα τέλη Φεβρουαρίου και ότι η συμφωνία που πρότεινε το Ιράν ήταν «αιφνιδιαστική» Δύο ημέρες μετά τη λήξη των συνομιλιών, όμως, και αφού είχε συμφωνηθεί ημερομηνία για νέο γύρο τεχνικών διαπραγματεύσεων στη Βιέννη, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επίθεση κατά του Ιράν.

Η παρουσία του Πάουελ στις συνομιλίες, καθώς και η στενή γνώση του για την πορεία τους, επιβαβιώνεται από τρεις πηγές.

Μία πηγή ανέφερε ότι βρισκόταν στο κτίριο της κατοικίας του πρέσβη του Ομάν στο Κολονί της Γενεύης, ενεργώντας ως σύμβουλος, γεγονός που αντανακλούσε την ευρεία ανησυχία για το επίπεδο τεχνογνωσίας των ΗΠΑ στις συνομιλίες, το οποίο εκπροσωπούσαν ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), Τζάρεντ Κούσνερ (Jared Kushner), και ο ειδικός απεσταλμένος του, Στιβ Γουίτκοφ (Steve Witkoff).

Ο Κούσνερ και ο Γουίτκοφ είχαν καλέσει τον Ραφαέλ Γκρόσι, γενικό διευθυντή της International Atomic Energy Agency, στις συνομιλίες της Γενεύης, προκειμένου να παρέχει τεχνική εμπειρογνωμοσύνη, αν και ο Κούσνερ αργότερα υποστήριξε ότι ο ίδιος και ο Γουίτκοφ είχαν «μια αρκετά βαθιά κατανόηση των κρίσιμων ζητημάτων».

Πυρηνικοί ειδικοί ανέφεραν αργότερα ότι οι τοποθετήσεις του Γουίτκοφ για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα περιείχαν βασικά λάθη.

Ο Πάουελ διαθέτει μακρά εμπειρία ως διαμεσολαβητής, και σύμφωνα με μία πηγή έφερε μαζί του έναν ειδικό από το Υπουργικό Γραφείο του Ηνωμένου Βασιλείου. Ένας δυτικός διπλωμάτης δήλωσε: «Ο Τζόναθαν πίστευε ότι υπήρχε περιθώριο συμφωνίας, αλλά το Ιράν δεν είχε φτάσει ακόμη εκεί, ιδιαίτερα στο ζήτημα των επιθεωρήσεων του ΟΗΕ στις πυρηνικές του εγκαταστάσεις».

Πρώην αξιωματούχος που ενημερώθηκε για τις συνομιλίες της Γενεύης από συμμετέχοντες δήλωσε: «Ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ δεν έφεραν μαζί τους αμερικανική τεχνική ομάδα. Χρησιμοποίησαν τον Γκρόσι ως τεχνικό τους σύμβουλο, αλλά αυτό δεν είναι ο ρόλος του. Έτσι, ο Τζόναθαν Πάουελ έφερε τη δική του ομάδα».

«Η βρετανική ομάδα αιφνιδιάστηκε από όσα έθεσαν στο τραπέζι οι Ιρανοί», πρόσθεσε.

«Δεν επρόκειτο για ολοκληρωμένη συμφωνία, αλλά για πρόοδο, και πιθανότατα δεν ήταν η τελική πρόταση του Ιράν. Η βρετανική πλευρά ανέμενε ότι ο επόμενος γύρος διαπραγματεύσεων θα προχωρούσε με βάση την πρόοδο που είχε επιτευχθεί στη Γενεύη».

Ο επόμενος γύρος συνομιλιών επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στη Βιέννη τη Δευτέρα 2 Μαρτίου, αλλά δεν έγινε ποτέ, καθώς οι ΗΠΑ και το Ισραήλ είχαν εξαπολύσει πλήρη επίθεση δύο ημέρες νωρίτερα.

Η παρουσία του Πάουελ στις συνομιλίες της Γενεύης, καθώς και σε προηγούμενες συναντήσεις νωρίτερα μέσα στον μήνα στην ίδια πόλη, εξηγεί εν μέρει τη διστακτικότητα της βρετανικής κυβέρνησης να στηρίξει την αμερικανική επίθεση κατά του Ιράν, μια στάση που έχει προκαλέσει πρωτοφανή ένταση στις σχέσεις Ηνωμένου Βασιλείου ΗΠΑ.

Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είδε πειστικά στοιχεία για επικείμενη απειλή ιρανικής πυραυλικής επίθεσης στην Ευρώπη ή για απόκτηση πυρηνικού όπλου από το Ιράν. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται σαφές ότι η Βρετανία ήταν τόσο στενά εμπλεκόμενη στις συνομιλίες, έχοντας έτσι επαρκή βάση για να κρίνει αν είχαν εξαντληθεί οι διπλωματικές επιλογές και αν η αμερικανική επίθεση ήταν αναγκαία.

Αντιθέτως, το Λονδίνο θεώρησε την επίθεση παράνομη και πρόωρη, καθώς ο Πάουελ πίστευε ότι παρέμενε ανοιχτός ο δρόμος για μια διαπραγματευμένη λύση στο μακροχρόνιο ζήτημα του πώς το Ιράν θα μπορούσε να καθησυχάσει τις ΗΠΑ ότι δεν επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικού όπλου.

Η Ντάουνινγκ Στριτ αρνήθηκε να σχολιάσει την παρουσία του Πάουελ στις συνομιλίες ή την άποψή του για αυτές.

Ο Κρι Στάρμερ (Keir Starmer) έχει δεχθεί επανειλημμένα επικρίσεις από τον Τραμπ επειδή δεν στήριξε περισσότερο την αμερικανική επίθεση, μεταξύ άλλων επειδή αρχικά αρνήθηκε να επιτρέψει τη χρήση βρετανικών στρατιωτικών βάσεων από τις ΗΠΑ, επιτρέποντάς τη μόνο αργότερα για αμυντικούς σκοπούς, όταν το Ιράν άρχισε να επιτίθεται σε συμμάχους του Ηνωμένου Βασιλείου στον Κόλπο.

Ο Τραμπ έχει προειδοποιήσει ότι ενδέχεται να υπάρξουν συνέπειες για το ΝΑΤΟ αν τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη δεν ανταποκριθούν στο αίτημά του να συμβάλουν στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, αίτημα που απορρίφθηκε.



