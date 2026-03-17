Ισραηλινός ΥΠΕΞ: Έχουμε κερδίσει τον πόλεμο εναντίον του Ιράν

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σαάρ δήλωσε την Τρίτη ότι η χώρα έχει ουσιαστικά κερδίσει τον πόλεμο με το Ιράν, χωρίς όμως να δώσει κάποια ένδειξη για το πότε μπορεί να λήξει η σύγκρουση, τονίζοντας μόνο ότι η εκστρατεία θα συνεχιστεί έως ότου επιτευχθούν οι στόχοι της.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, ο Σαάρ ανέφερε ότι το Ισραήλ επιδιώκει να εξαλείψει «υπαρξιακές απειλές», χωρίς να διευκρινίσει πώς η κυβέρνηση θα κρίνει ότι οι στόχοι αυτοί έχουν επιτευχθεί.

«Πρέπει να είμαστε υπομονετικοί», είπε, μιλώντας τη 18η ημέρα ενός πολέμου που έχει κοστίσει τη ζωή σε περισσότερους από 2.000 ανθρώπους, κυρίως στο Ιράν και τον Λίβανο, αλλά και στο Ισραήλ, το Ιράκ και τις χώρες του Κόλπου.

Ο Σαάρ και άλλοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι στόχος είναι η να αποδυναμωθεί η ικανότητα του Ιράν να πραγματοποιεί επιθέσεις κατά του Ισραήλ σε βάθος χρόνου, καθώς και η δημιουργία συνθηκών στο εσωτερικό του Ιράν που θα μπορούσαν τελικά να επιτρέψουν στους Ιρανούς να ανατρέψουν την ηγεσία τους.

Ωστόσο, ο Σαάρ αναγνώρισε επίσης ότι «το καθεστώς» στο Ιράν μπορεί να ανατραπεί μόνο από τον ίδιο τον ιρανικό λαό, μια παραδοχή ότι μια εξέγερση δεν φαίνεται άμεσα πιθανή.

Ο ισραηλινός στρατός έχει δηλώσει ότι πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές σε εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, καθώς και σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης και παραγωγής. Έχει επίσης βομβαρδίσει στόχους που, σύμφωνα με το Ισραήλ, συνδέονται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, καθώς και δυνάμεις ασφαλείας.

«Έχουμε ήδη κερδίσει», δήλωσε ο Σαάρ, περιγράφοντας το Ιράν ως «δραματικά αποδυναμωμένο» και όχι πλέον τη χώρα που ήταν πριν από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, με τα κοινά πλήγματα ΗΠΑ-Ισραήλ.

«Αυτό είναι σαφές για εμάς και για τους γείτονές μας, αλλά θα συνεχίσουμε μέχρι να ολοκληρωθεί η αποστολή», πρόσθεσε.

Παρά τον ισχυρισμό περί νίκης, το Ιράν εξαπέλυσε την Τρίτη πολλαπλά κύματα πυραυλικών επιθέσεων κατά του Ισραήλ, υπογραμμίζοντας ότι διατηρεί ακόμη την ικανότητα να πλήττει σε μεγάλες αποστάσεις μετά από περισσότερες από δύο εβδομάδες πολέμου.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει δώσει αντιφατικά μηνύματα για το πότε μπορεί να λήξει η σύγκρουση, αφήνοντας άλλοτε να εννοηθεί ότι πλησιάζει το τέλος και άλλοτε ότι οι επιχειρήσεις συνεχίζονται. Ισραηλινοί αξιωματούχοι δεν έχουν δώσει χρονοδιάγραμμα, ενώ ο στρατός δηλώνει ότι διαθέτει επιχειρησιακά σχέδια για τις επόμενες τρεις εβδομάδες και πέραν αυτών.

«Κάνουμε μια πολύ σημαντική δουλειά», δήλωσε ο Σαάρ, λίγο μετά την ανακοίνωση του υπουργού Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, ότι ο στρατός σκότωσε τον ανώτατο αξιωματούχο ασφαλείας Αλί Λαριτζανί.

Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν έχει προκαλέσει αναταραχή στην περιοχή, με το Ισραήλ να συγκρούεται επίσης με τη φιλοϊρανική Χεζμπολάχ στον Λίβανο και την Τεχεράνη να πραγματοποιεί επιθέσεις σε κράτη του Κόλπου.

Το Ιράν έχει επίσης ουσιαστικά κλείσει το Στενό του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, γεγονός που έχει αυξήσει τις τιμές ενέργειας και εντείνει τους φόβους για πληθωρισμό.

Αρκετοί σύμμαχοι των ΗΠΑ απέρριψαν το αίτημα του Τραμπ να στείλουν πολεμικά πλοία για τη συνοδεία δεξαμενόπλοιων, ενώ κάποιοι επέκριναν Ουάσινγκτον και Ισραήλ ότι δεν τους συμβουλεύτηκαν πριν από την έναρξη του πολέμου. Ο Σαάρ χαρακτήρισε τον αποκλεισμό του Στενού από το Ιράν «σύγχρονη πειρατεία» και τόνισε ότι αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας, Μάργκους Τσάχκνα, μιλώντας δίπλα στον Σαάρ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής της χώρας του, μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, σε αποστολή υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για το άνοιγμα της στρατηγικής θαλάσσιας οδού, σημειώνοντας ωστόσο ότι η Ουάσιγκτον πρέπει πρώτα να αποσαφηνίσει τους στόχους και το είδος της στήριξης που ζητά.



Πηγή: skai.gr

