Η προεδρία των ΗΠΑ καταδικάζει τις «απαράδεκτες» επιθέσεις ισραηλινών εποίκων στη Δυτική Όχθη

Ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε «απαράδεκτες» τις επιθέσεις εβραίων εποίκων εναντίον παλαιστινίων πολιτών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, μετά τα βίαια επεισόδια στα οποία έχασε τη ζωή του 23χρονος και τραυματίστηκε δεύτερος Παλαιστίνιος, σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Αρχή.

«Οι επιθέσεις βίαιων εποίκων εναντίον παλαιστινίων πολιτών στη Δυτική Όχθη είναι απαράδεκτες και πρέπει να σταματήσουν», τόνισε σε ανακοίνωσή του εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας.

Κάλεσε τις αρχές του Ισραήλ να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να «προστατεύονται όλες οι κοινότητες».

Αυτό «συμπεριλαμβάνει» επεμβάσεις «για να τερματίζονται τέτοια βίαια επεισόδια» και «να λογοδοτούν οι δράστες τέτοιων βίαιων επεισοδίων», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής, η επίθεση, στην κοινότητα Τζιτ, ανάμεσα στις πόλεις Νάμπλους και Καλκίλγια, στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο, τον Μαχμούντ Κάντερ Σάντα, 23 ετών, πεσόντα «από τις σφαίρες εποίκων». Άλλος ένας Παλαιστίνιος χτυπήθηκε από σφαίρα στη θωρακική χώρα και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, κατά την ίδια πηγή.

Ερωτηθείς σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού επιβεβαίωσε ότι περί τις 20:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) «δεκάδες ισραηλινοί πολίτες, ορισμένοι μασκοφορεμένοι, μπήκαν στο (...) Τζιτ, πυρπόλησαν οχήματα κι υποδομές και πέταξαν πέτρες και κοκτέιλ Μολότοφ».

Ο πρόεδρος του Ισραήλ, ο Ισαάκ Χέρτσογκ, «καταδίκασε σθεναρά» την επίθεση αυτή, χαρακτηρίζοντάς τη «πογκρόμ».

Αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, με έναυσμα άνευ προηγουμένου επίθεση του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου, η βία κλιμακώθηκε ακόμη περισσότερο στη Δυτική Όχθη.

Τουλάχιστον 633 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί σε αυτή την περιοχή από πυρά είτε των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, ή οπλισμένων εποίκων, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα παλαιστινιακά δεδομένα· ενώ τουλάχιστον 18 Ισραηλινοί, ανάμεσά τους στρατιώτες, συνοριοφύλακες και πολιτες, έχουν σκοτωθεί επίσης, σε παλαιστινιακές επιθέσεις ή επιχειρήσεις του στρατού στην αυτόνομη παλαιστινιακή περιοχή, κατά επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.