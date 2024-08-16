Οι ΗΠΑ ανασκευάζουν - Δε θέλουν νέες εκλογές στη Βενεζουέλα

Ο Λευκός Οίκος διόρθωσε το φραστικό πυρ, αποσύροντας την παρότρυνση που φάνηκε να κάνει νωρίτερα χθες Πέμπτη ο Τζο Μπάιντεν να διεξαχθούν νέες εκλογές στη Βενεζουέλα, με εκπρόσωπο της αμερικανικής προεδρίας να τονίζει πως είναι «πολύ σαφές» για την Ουάσιγκτον ότι ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης κέρδισε «τις περισσότερες ψήφους» στην ψηφοφορία, το αποτέλεσμα της οποίας αμφισβητείται.

Νωρίτερα χθες, κατά τη διάρκεια σύντομων δηλώσεών του στον Τύπο προτού επιβιβαστεί σε ελικόπτερο, μια δημοσιογράφος ρώτησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ: «Ποιο είναι το μήνυμά σας προς τον Μαδούρο;» και «Είστε υπέρ νέων εκλογών στη Βενεζουέλα;» με τον Τζο Μπάιντεν να απαντά: «Είμαι».

Η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας όμως διαβεβαίωσε ότι στην πραγματικότητα, ο κ. Μπάιντεν ήθελε να επισημάνει «την παράλογη θέση του (σοσιαλιστή προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς) Μαδούρο», ο οποίος σύμφωνα με την Ουάσιγκτον δεν δείχνει «τιμιότητα» όσον αφορά το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών της 28ης Ιουλίου στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

«Είναι πολύ καθαρό για την πλειοψηφία του λαού της Βενεζουέλας, για τις ΗΠΑ και για αυξανόμενο αριθμό χωρών ότι είναι ο Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια αυτός που κέρδισε τις περισσότερες ψήφους την 28η Ιουλίου», επέμεινε.

«Οι ΗΠΑ ζητούν εκ νέου η βούληση του λαού της Βενεζουέλας να γίνει σεβαστή και να αρχίσουν συζητήσεις για τη μετάβαση, για την επιστροφή στους δημοκρατικούς κανόνες», συμπλήρωσε.

Η δήλωση του Τζο Μπάιντεν έκανε αίσθηση, αφού η Βραζιλία και η Κολομβία, χώρες που ανέλαβαν πρωτοβουλία για να επιλυθεί η πολιτική κρίση, έριξαν την ιδέα να γίνουν νέες εκλογές.

Όμως η αρχηγός της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας Μαρία Κορίνα Ματσάδο έσπευσε αμέσως να δηλώσει πως εναντιώνεται στο ενδεχόμενο αυτό.

Η νέα κρίση στη Βενεζουέλα ακολούθησε την ανακήρυξη από το Εθνικό Εκλογικό Συμβούλιο (CNE) της νίκης του κ. Μαδούρο. Η αντιπολίτευση αμφισβητεί το επίσημο αποτέλεσμα, λέει πως κέρδισε ο Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια, καταγγέλλοντας απάτη.

Η ανακοίνωση της επανεκλογής του Νικολάς Μαδούρο για τρίτη συναπτή θητεία προκάλεσε διαδηλώσεις οπαδών της αντιπολίτευσης και ταραχές αμέσως μετά τις εκλογές. Ο επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για 25 νεκρούς, 192 τραυματίες και 2.400 συλλήψεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

