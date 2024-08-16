Αιματηρή εφόρμηση εποίκων στη Δυτική Όχθη - Καταδικάζει ο πρόεδρος του Ισραήλ

Ο πρόεδρος του Ισραήλ, ο Ισαάκ Χέρτσογκ, «καταδίκασε σθεναρά» το βράδυ χθες Πέμπτη έφοδο εβραίων εποίκων εναντίον παλαιστινιακού χωριού στην Δυτική Όχθη, κατά τη διάρκεια της οποίας έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος και τραυματίστηκε βαριά ακόμη ένας, χαρακτηρίζοντας τα βίαια επεισόδια «πογκρόμ».



«Καταδικάζω σθεναρά το αποψινό πογκρόμ στη Σαμάρεια», ανέφερε ο κ. Χέρτσογκ μέσω X, χρησιμοποιώντας τη βιβλική ονομασία του βόρειου τμήματος αυτής που αποκαλείται σήμερα Δυτική Όχθη.

Την επίθεση καταδίκασαν επίσης ο υπουργός Άμυνας ενώ για σοβαρό περιστατικό έκανε λόγο το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.



Την έφοδο πραγματοποίησαν περισσότεροι από 100 εξτρεμιστές Ισραηλινοί έποικοι, οι οποίοι έβαλαν φωτιά σε σπίτια και οχήματα. (Δείτε βίντεο ΕΔΩ)



Οι έποικοι πέταξαν πέτρες και βόμβες μολότοφ, πυρπολώντας τουλάχιστον τέσσερα σπίτια και έξι οχήματα στο χωριό Τζιτ, που βρίσκεται ακριβώς δυτικά της Ναμπλούς.



Πάντως, ισραηλινές πηγές ασφαλείας δήλωσαν ότι δεν είναι σαφές ποιος πυροβόλησε τους Παλαιστίνιους.



Λίγο μετά την έφοδο, ισραηλινά στρατεύματα και αξιωματικοί της συνοριακής αστυνομίας εστάλησαν στο σημείο, ενώ οι δυνάμεις της τάξης απομάκρυναν τους εποίκους από το χωριό. Έγινε τουλάχιστον μία σύλληψη.

Πηγή: skai.gr

