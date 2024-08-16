Σεισμός 6,1 βαθμών στην Ταϊβάν

Σεισμική δόνηση 6,1 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στα ανοικτά των ανατολικών ακτών της Ταϊβάν, ανακοίνωσε το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS), χωρίς πάντως να έχουν αναφερθεί ζημιές στη νήσο ως αυτό το στάδιο.

Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του USGS, ο σεισμός καταγράφτηκε στις 07:35 (02:35 ώρα Ελλάδας) σε βάθος 15,4 χιλιομέτρων στον Ειρηνικό Ωκεανό, στα ανοικτά της πόλης Χουάλιεν.

Η μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία της Ταϊβάν από πλευράς της εκτίμησε πως το μέγεθος του σεισμού ήταν 6,3 βαθμοί και το εστιακό βάθος 9,7 χιλιόμετρα.

Η υπηρεσία έστειλε προειδοποιήσεις στα κινητά τηλέφωνα κατοίκων καλώντας τους να «παραμείνουν ψύχραιμοι και να καταφύγουν σε ασφαλές σημείο κοντά τους».

Περί τις 08:00 (03:00 ώρα Ελλάδας), η πυροσβεστική διαβεβαίωσε με δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε πως δεν της αναφέρθηκε «καμία ζημιά» εξαιτίας του σεισμού.

Η νήσος πλήττεται συχνά από σεισμούς, βρίσκεται κοντά σε περιοχή όπου συναντιούνται δυο τεκτονικές πλάκες.

Την 3η Απριλίου έπληξε την ορεινή κομητεία Χουάλιεν σεισμός 7,4 βαθμών, ο ισχυρότερος των τελευταίων 25 ετών σύμφωνα με τις αρχές της Ταϊβάν, αφήνοντας πίσω του 17 νεκρούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.