Η πλατφόρμα μου «δεν είναι προς πώληση» ξεκαθάρισε ο διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής της OpenAI μιλώντας στο Sky News αφότου μια κοινοπραξία επενδυτών με επικεφαλής τον Ίλον Μασκ έκανε μια προσφορά 97,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τον έλεγχο της πλατφόρμας τεχνητής νοημοσύνης.

Ο HSam Altman, ο οποίος συμμετέχει στη Σύνοδο Κορυφής AI στο Παρίσι, ρωτήθηκε εάν μπορεί να αντέξει οικονομικά η OpenAI.

«Το διοικητικό συμβούλιο θα αποφασίσει τι θα κάνει [....], η αποστολή μας είναι πραγματικά σημαντική και είμαστε απόλυτα επικεντρωμένοι στο να διασφαλίσουμε ότι θα τη διατηρήσουμε», είπε το πρωί της Τρίτης.

«Η εταιρεία δεν είναι προς πώληση, ούτε η αποστολή της», είπε.

Η OpenAI σχεδιάζει να μετατραπεί σε μια κερδοσκοπική εταιρεία στην οποία ο κ. Μασκ έχει αντιταχθεί σθεναρά. Έχει μάλιστα κινήσει νομικές ενέργειες για αυτό.

Ο Altman είπε επίσης ότι θα ήθελε να «συνεργαστεί με την Κίνα», αν και δεν γνωρίζει αν η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα του επέτρεπε να το κάνει.

«Πρέπει να προσπαθήσουμε όσο πιο σκληρά μπορούμε [για να δουλέψουμε μαζί τους]; Ναι», είπε.

Η κινεζική εταιρεία DeepSeek προκάλεσε σοκ στον κλάδο τεχνητής νοημοσύνης πριν από ένα δεκαπενθήμερο, όταν αποκάλυψε ένα ισχυρό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που ήταν σημαντικά φθηνότερο από το ChatGPT της OpenAI.

Ο Altman ρωτήθηκε επίσης εάν μπορεί να καθησυχάσει τους χρήστες ότι μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης θα συνεχίσει να θέτει την ασφάλεια στην πρώτη γραμμή.

«Η ασφάλεια είναι αναπόσπαστο κομμάτι αυτού που κάνουμε... Πρέπει να κάνουμε αυτά τα συστήματα πραγματικά ασφαλή για τους ανθρώπους, διαφορετικά οι άνθρωποι απλώς δεν θα τα χρησιμοποιούν. Είναι το ίδιο πράγμα και θα εργαστούμε πολύ σκληρά για αυτό», απάντησε ο Altman.

Πηγή: skai.gr

