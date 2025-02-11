Ένα 11χρονο κορίτσι που βρέθηκε νεκρό σε δάσος της Γαλλίας λιγότερο από μισό μίλι από το σχολείο του, έφερε πολλαπλά τραύματα στο λαιμό και τον κορμό, δήλωσε αστυνομική πηγή.

Σύμφωνα με την Dailymail, η Louise Lasalle βρέθηκε μαχαιρωμένη σε ένα δάσος νότια του Παρισιού, στην περιοχή Essonne, τη νύχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο.

Είχε εξαφανιστεί από την ώρα που έφυγε από το σχολείο το απόγευμα της Παρασκευής και βρέθηκε μόλις μερικές εκατοντάδες μέτρα από το σχολείο της.

Σύμφωνα με αστυνομική πηγή, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί, είχε «χτυπηθεί περισσότερες από 10 φορές από ένα αντικείμενο που θα μπορούσε να ήταν μαχαίρι», ιδιαίτερα στον κορμό και τον λαιμό.

Δύο συλλήψεις

Η γαλλική αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα 23 ετών ως ύποπτο για τη δολοφονία, ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Για την υπόθεση έχει τεθεί υπό κράτηση και η μητέρα του, ηλικίας 55 ετών, ως ύποπτη ότι δεν κατήγγειλε έγκλημα.

Οι δύο συλλήψεις έγιναν στη Ρουέν, βορειοδυτικά του Παρισιού, τη Δευτέρα, δήλωσε στο franceinfo πηγή προσκείμενη στην υπόθεση.

Η εφημερίδα ανέφερε ότι ο άνδρας είναι γνωστός στην αστυνομία για μικροαδικήματα. Ο 23χρονος συλληφθείς φέρεται να είναι άστεγος και είναι γνωστό ότι περνάει από την περιοχή Essonne που βρέθηκε νεκρή η 11χρονη.

Ένα ζευγάρι ηλικίας 20 ετών περίπου συνελήφθη το Σάββατο στο πλαίσιο της έρευνας, αλλά αφέθηκε ελεύθερο χωρίς καμία περαιτέρω διαδικασία σε αυτό το στάδιο, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

«Μια αθώα ζωή αφαιρέθηκε βίαια από τη ζωή και την αγάπη της οικογένειάς της. Είμαστε στη διαδικασία της έρευνας, αλλά η θλίψη και ο θυμός κυριεύουν κάθε Γάλλο πολίτη», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Bruno Retailleau.

Σε δήλωση της τοπικής Αρχής, αξιωματούχοι εξέφρασαν δημόσια τη συμπαράστασή τους «στη θλίψη της οικογένειας».

Η ανάρτηση πρόσθεσε: «Από τη στιγμή που αναφέρθηκε η εξαφάνιση [της Louise], χρησιμοποιήθηκαν όλα τα μέσα για να προσπαθήσουμε να τη βρούμε».

Περίπου 120 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας αναπτύχθηκαν την Κυριακή στο δάσος Longjumeau όπου βρέθηκε το η σορός, αναζητώντας οποιοδήποτε στοιχείο που θα μπορούσε να οδηγήσει την αστυνομία στον δράστη, ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Σύμφωνα με αστυνομική πηγή, το κινητό τηλέφωνο του θύματος βρέθηκε κοντά στη σορό της.

Πλάνα από κάμερα έδειξαν την 11χρονη να κατευθύνεται προς το πάρκο πριν εξαφανιστεί, αναφέρει η Le Parisien.

Ο θάνατος της Λουίζ έχει προκαλέσει σοκ στην κοινότητα, με μια πρώην μαθήτρια, την Καμίλ, να δηλώνει στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης: «Θα μπορούσε να είχε συμβεί σε οποιαδήποτε από εμάς».

«Είναι πραγματικά πολύ σοκαριστικό», πρόσθεσε, καθώς άφηνε ένα μπουκέτο λουλούδια μπροστά από το λύκειο André Maurois στο Épinay-sur-Orge το Σαββατοκύριακο.

Όπως επισημαίνει η Daily Mail, αν και οι συνθήκες της δολοφονίας παραμένουν αδιευκρίνιστες, το δραματικό γεγονός σημειώνεται σε μια στιγμή που ο νόμος και η τάξη, και ιδιαίτερα τα εγκλήματα κατά των παιδιών, αποτελούν μείζονα ζητήματα στη γαλλική πολιτική και κοινωνία.

Πηγή: skai.gr

