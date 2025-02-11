Λογαριασμός
Ιδιωτικά τζετ των Mötley Crüe και του Βινς Βον τα δύο αεροπλάνα που συγκρούστηκαν στην Αριζόνα - Βίντεο, φωτογραφίες

Οι Mötley Crüe επιβεβαίωσαν τον θάνατο του πιλότου, υπογραμμίζοντας πως θα συμβάλουν στην υποστήριξη της οικογένειάς του

Στον τραγουδιστή του διάσημου συγκροτήματος Mötley Crüe, Βινς Νιλ (Vince Neil) και στον χολυγουντιανό σταρ, ηθοποιό Βινς Βον (Vince Vaughn), άνηκαν τα δύο ιδιωτικά αεροσκάφη που συγκρούστηκαν στο περιφερειακό αεροδρόμιο Scottsdale της Αριζόνα, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο πιλότος του λίαρ τζετ του συγκροτήματος. 

Οι Motley Crüe επιβεβαίωσαν τον θάνατο του πιλότου με ανακοίνωσή στο Twitter, υπογραμμίζοντας πως θα συμβάλουνστην υποστήριξη της οικογένειάς του.

«Σήμερα νωρίτερα, ένα ιδιωτικό αεροσκάφος ιδιοκτησίας του Βινς Νιλ (Learjet 35A) ενεπλάκη σε δυστύχημα κοντά στο Σκότσντεϊλ της Αριζόνα. Για άγνωστους λόγους, το αεροπλάνο ολίσθησε στον αεροδιάδρομο και έπεσε πάνω σε ένα σταθμευμένο αεροπλάνο. Στο αεροπλάνο βρισκόταν 2 πιλότοι και δύο επιβάτες, αλλά όχι ο κυριος Νιλ. καθώς η έρευνα είναι σε εξέλιξη, δεν μπορούμε να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες.  Οι σκέψεις και οι προσευχές τους κου Νιλ είναι σε όσους εμπλέκονται στο δυστύχημα και είναι ευγνώμων για τις πρώτες βοήθειες» ανέφερε ο εκρόσωπος του τραγουδιστή. 

Ο συγκυβερνήτης και οι υπόλοιποι επιβάτες του λίαρ τζετ -  η σύντροφός του, Ρέιν Ανδρεάνι και μία φίλη της - μεταφέρθηκαν τραυματισμένες σε τοπικά νοσοκομεία. 

Στο ιδιωτικό τζετ του Βινς Βον, ένα Gulfstream 200, δεν υπήρχαν επιβαίνοντες. 

Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι διερευνά τη συντριβή. 

