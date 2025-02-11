Στον τραγουδιστή του διάσημου συγκροτήματος Mötley Crüe, Βινς Νιλ (Vince Neil) και στον χολυγουντιανό σταρ, ηθοποιό Βινς Βον (Vince Vaughn), άνηκαν τα δύο ιδιωτικά αεροσκάφη που συγκρούστηκαν στο περιφερειακό αεροδρόμιο Scottsdale της Αριζόνα, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο πιλότος του λίαρ τζετ του συγκροτήματος.

A business jet skidded off the runway and collided with a parked jet at the Scottsdale, Arizona, municipal airport, killing at least one https://t.co/w2VI6v5xjN pic.twitter.com/jvOBEelJo8 February 11, 2025

Οι Motley Crüe επιβεβαίωσαν τον θάνατο του πιλότου με ανακοίνωσή στο Twitter, υπογραμμίζοντας πως θα συμβάλουνστην υποστήριξη της οικογένειάς του.

«Σήμερα νωρίτερα, ένα ιδιωτικό αεροσκάφος ιδιοκτησίας του Βινς Νιλ (Learjet 35A) ενεπλάκη σε δυστύχημα κοντά στο Σκότσντεϊλ της Αριζόνα. Για άγνωστους λόγους, το αεροπλάνο ολίσθησε στον αεροδιάδρομο και έπεσε πάνω σε ένα σταθμευμένο αεροπλάνο. Στο αεροπλάνο βρισκόταν 2 πιλότοι και δύο επιβάτες, αλλά όχι ο κυριος Νιλ. καθώς η έρευνα είναι σε εξέλιξη, δεν μπορούμε να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες. Οι σκέψεις και οι προσευχές τους κου Νιλ είναι σε όσους εμπλέκονται στο δυστύχημα και είναι ευγνώμων για τις πρώτες βοήθειες» ανέφερε ο εκρόσωπος του τραγουδιστή.

Ο συγκυβερνήτης και οι υπόλοιποι επιβάτες του λίαρ τζετ - η σύντροφός του, Ρέιν Ανδρεάνι και μία φίλη της - μεταφέρθηκαν τραυματισμένες σε τοπικά νοσοκομεία.

Στο ιδιωτικό τζετ του Βινς Βον, ένα Gulfstream 200, δεν υπήρχαν επιβαίνοντες.

Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι διερευνά τη συντριβή.

Πηγή: skai.gr

