Τέσσερα μέλη του αμερικανικού Κογκρέσο βραβεύτηκαν για την προσφορά τους στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις

Τέσσερα εξέχοντα μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου τιμήθηκαν στο 6ο Φόρουμ των Δελφών στην Ουάσιγκτον, σε αναγνώριση της συμβολής τους στην προώθηση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.

Η βράβευση, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του φόρουμ, το οποίο διεξάγεται στις 10-11 Φεβρουαρίου, συγκέντρωσε πολιτικούς, διπλωμάτες και εκπροσώπους της ομογένειας, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών δεσμών.

Οι τιμηθέντες ήταν οι:

Gus Bilirakis, μέλος του Κογκρέσου των ΗΠΑ (12η περιφέρεια της Φλόριντα)

Chris Pappas, μέλος του Κογκρέσου των ΗΠΑ (1η περιφέρεια του Νιου Χάμσαϊρ)

Nicole Malliotakis, μέλος του Κογκρέσου των ΗΠΑ (11η περιφέρεια της Νέας Υόρκης)

Dina Titus, μέλος του Κογκρέσου των ΗΠΑ (1η περιφέρεια της Νεβάδα)

Στις τοποθετήσεις τους, οι τιμηθέντες εξέφρασαν την αφοσίωσή τους στη στήριξη των ελληνικών ζητημάτων στο Κογκρέσο, επισημαίνοντας τη σημασία της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας σε διπλωματικό, αμυντικό και οικονομικό επίπεδο.

Ισχυροί δεσμοί με την Ελλάδα

«Έχουμε περισσότερους φίλους στην Ελλάδα, παρά στις ΗΠΑ. Είμαστε Έλληνες και είμαι περήφανος για τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας. Πάνω από 100 χρόνια έχει φύγει η οικογένειά μου από την Ελλάδα, αλλά θέλω πάντα να είμαι σωστός Έλληνας», δήλωσε ο Gus Bilirakis, μέλος του Κογκρέσου των ΗΠΑ (12η περιφέρεια της Φλόριντα).

Gus Bilirakis, μέλος του Κογκρέσου των ΗΠΑ (12η περιφέρεια της Φλόριντα) - (Photo credits: Aphroditi Houlaki)

Ανέφερε δε ότι θα επιδιωχθεί μέσω του Στέιτ Ντιπάρτμεντ η δημιουργία πρεσβείας για την ορθοδοξία και πρόσθεσε: «Αγαπώ πολύ τους Ελληνοαμερικανούς φίλους μας, ασχέτως αν είναι Δημοκρατικοί ή Ρεπουμπλικάνοι. Οι ψηφοφόροι μας πρέπει να ξέρουν ότι μας ενδιαφέρουν και κάνουμε το παν. Ό,τι είναι καλό για την Ελλάδα και την Κύπρο είναι καλό για τις ΗΠΑ».

Ερωτηθείς για τους στόχους του, δήλωσε: «Να φέρουμε περισσότερες αμερικανικές επενδύσεις στην Ελλάδα». Εξήρε το έργο των Ελλήνων διπλωματών στις ΗΠΑ, τονίζοντας: «Η διασπορά κάνει καλή δουλειά». Στάθηκε δε ιδιαίτερα στη σημασία της παρουσίας του Μάρκο Ρούμπιο στο αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, λέγοντας: «Ξέρω ότι είναι φιλικός με την Ελλάδα, θα του ζητάμε να κάνει το καλύτερο δυνατό».

Η Nicole Malliotakis, μέλος του Κογκρέσου των ΗΠΑ (11η περιφέρεια της Νέας Υόρκης), σημείωσε: «Είμαι πολύ περήφανη που είμαι μέλος του ελληνικού κομματιού του Κογκρέσου. Έχουμε Έλληνες εκλεγμένους σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στις ΗΠΑ. Η διασπορά είναι χρήσιμη». Τόνισε τη σημασία των στενών σχέσεων μεταξύ των βουλευτών και των περιφερειών τους και δήλωσε: «Κάνουμε σημαντική δουλειά, είναι σημαντικό να ενδυναμώσουμε τις σχέσεις μας με την Ελλάδα και να επικοινωνούμε στο Κογκρέσο τις απόψεις της Ελλάδας και της Κύπρου».

Nicole Malliotakis, μέλος του Κογκρέσου των ΗΠΑ (11η περιφέρεια της Νέας Υόρκης)- (Photo credits: Aphroditi Houlaki)

Υπογράμμισε ότι «φιλοδοξούμε να προωθήσουμε θέματα που ενδιαφέρουν την Ελλάδα» και ότι «υπάρχουν μεγάλες ευκαιρίες που η νέα διοίκηση θέλει να προωθήσει, και αυτό αποτελεί μεγάλη ευκαιρία».

Chris Pappas, μέλος του Κογκρέσου των ΗΠΑ, (1η περιφέρεια του Νιου Χάμσαϊρ) - (Photo credits: Aphroditi Houlaki)

Από την πλευρά του, ο Chris Pappas, μέλος του Κογκρέσου των ΗΠΑ (1η περιφέρεια του Νιου Χάμσαϊρ), είπε: «Είναι φίλοι μου όλοι οι Ελληνοαμερικανοί του Κογκρέσου, συνεργαζόμαστε με αγαστό τρόπο. Προωθούμε τον ελληνισμό στις ΗΠΑ. Είναι πολύ σημαντικό να γνωστοποιούμε σε όλο το σώμα τις απόψεις μας». Και συμπλήρωσε: «Μιλάμε δυνατά και με συνέπεια για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις αλλά και για μία σειρά άλλων θεμάτων που ενδιαφέρουν την Ελλάδα». Υπογράμμισε ότι «υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός στις τάξεις μας, παρά τις πολιτικές μας διαφορές» και επεσήμανε την ανάγκη για «συνεργασία και διαρκή επαφή με τη διασπορά». Δήλωσε, τέλος, αισιόδοξος για το μέλλον και υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, ειδικά στον τομέα των εξοπλισμών.

Dina Titus, μέλος του Κογκρέσου των ΗΠΑ (1η περιφέρεια της Νεβάδα)-(Photo credits: Aphroditi Houlaki)

«Είναι τιμή μας να είμαστε μαζί σας απόψε. Το αίμα είναι πιο σημαντικό από το κόμμα», είπε η Dina Titus, μέλος του Κογκρέσου των ΗΠΑ (1η περιφέρεια της Νεβάδα), λέγοντας ότι, είναι γνωστό πως η ελληνική κοινότητα ήταν πάντα ισχυρή στο ανατολικό τμήμα των ΗΠΑ, ωστόσο ότι «και στο δυτικό είναι σημαντική». «Η αίσθηση της κοινότητας μας χαροποιεί και έχουμε πάρει μαθήματα από άλλες κοινότητες για το πώς χτίζουν πάνω στη διασπορά τους και ασκούν επιρροή στο Καπιτώλιο», επισήμανε. Αναφερόμενη στις γεωπολιτικές εξελίξεις, σημείωσε: «Η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα σημείο με μεγάλη αβεβαιότητα, αλλά μπορεί να αποκτήσει ρόλο ηγέτη στην εποχή, να είναι σημαντικός παίκτης στην περιοχή, γεννώντας μεγαλύτερη ευημερία».

Αθανάσιος Έλλις, Editor in Chief, Kathimerini English Edition - (Photo credits: Aphroditi Houlaki)

Την απονομή των διακρίσεων πραγματοποίησε ο Αθανάσιος Έλλις, Διευθυντής της Kathimerini English Edition. Στην ομιλία του, εξήρε τη δράση των βραβευθέντων, επισημαίνοντας τη σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη σταθερή στήριξη που προσφέρουν τα μέλη του Κογκρέσου στις ελληνικές θέσεις.

Σημειώνεται πως το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, σε συνεργασία με την αγγλόφωνη έκδοση της εφημερίδας «Η Καθημερινή» και το Ελληνοαμερικάνικο Συμβούλιο Ηγεσίας (HALC), οργανώνει για έκτη συνεχόμενη χρονιά το Φόρουμ στην Ουάσιγκτον.

