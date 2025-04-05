Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται να επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, μετέδωσε το Axios την Παρασκευή, επικαλούμενο τέσσερις πηγές με γνώση του θέματος.

Αν η επίσκεψη πραγματοποιηθεί όπως έχει προγραμματιστεί, ο Ισραηλινός ηγέτης θα είναι ο πρώτος ξένος ηγέτης που θα συναντηθεί προσωπικά με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για να προσπαθήσει να διαπραγματευτεί μια συμφωνία για την άρση των δασμών.

Άλλωστε, αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επισκέπτεται τον Λευκό Οίκο από τότε που ο Αμερικανός πρόεδρος ανάλαβε τα καθήκοντά του και ήταν ο πρώτος ξένος ηγέτης που πραγματοποίησε επίσημη συνάντηση με τον Τραμπ στην Ουάσινγκτον, στις 4 Φεβρουαρίου 2025, με στόχο την ενίσχυση της συμμαχίας ανάμεσα στο Ισραήλ και στις ΗΠΑ και προτεραιότητα τις ραγδαίες εξελίξεις των τελευταίων μηνών στη Μέση Ανατολή.

Πηγή: skai.gr

