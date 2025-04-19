Η «πασχαλινή εκεχειρία» του Πούτιν φέρνει τον Ζελένσκι σε δύσκολη θέση - Πώς φτάσαμε από κατάπαυση πυρός 30 ημερών σε 30 ωρών

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα πασχαλινή εκεχειρία, με το Κρεμλίνο να διευκρινίζει ότι η ρωσική πλευρά θα «παγώσει» όλες τις εχθροπραξίες αρχής γενομένης από τις 18.00 ώρα Ελλάδας και έως τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, καλώντας το Κίεβο να κάνει το ίδιο. «Καθοδηγούμενη από ανθρωπιστικές σκέψεις, η ρωσική πλευρά κηρύσσει μια εκεχειρία για το Πάσχα σήμερα, από τις 18.00 (ώρα Μόσχας και ώρα Ελλάδας) έως τα μεσάνυχτα Κυριακής προς Δευτέρα. Δίνω εντολή να σταματήσουν όλες οι εχθροπραξίες κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου», δήλωσε ο Πούτιν, σε μια συνεδρίαση που μεταδόθηκε ζωντανά από τη ρωσική τηλεόραση.

Το Κίεβο ωστόσο υποστηρίζει ότι η Ρωσία εξακολουθεί να πραγματοποιεί επιθέσεις με πυροβολικό στην ανατολική γραμμή του μετώπου και κατηγόρησε τη Μόσχα για ένα ακόμη ψέμα.

Ο Πούτιν έχει ανακοινώσει και στο παρελθόν εκεχειρία τελευταίας στιγμής, στις αρχές του 2023. Εκείνη την εποχή, ο ανταποκριτής του BBC James Waterhouse μετέδιδε από την πόλη Μπαχμούτ που βρισκόταν στην πρώτη γραμμή του μετώπου, ότι τα πυρά του πυροβολικού δεν σταμάτησαν και τα ρωσικά στρατεύματα δεν σταμάτησαν να προελαύνουν. Οι ρωσικές δυνάμεις θα καταλάμβαναν λίγο αργότερα την Μπαχμούτ.

Μέχρι στιγμής το Κίεβο έχει συμφωνήσει με την ευρεία πρόταση εκεχειρίας των ΗΠΑ και έχει κατηγορήσει τη Μόσχα ότι καθυστερεί τις ειρηνευτικές προσπάθειες. Τα ουκρανικά στρατεύματα όμως δεν θα κατεβάσουν ξαφνικά τα όπλα τους, αλλά ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκεται δυνητικά σε δύσκολη θέση, όπου, αν η Ρωσία τον κατηγορήσει για παραβίαση της εκεχειρίας, ένας φιλικός προς τη Μόσχα Λευκός Οίκος θα μπορούσε να ρίξει τις ευθύνες πάνω του.

Η συνολική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία διανύει τον 12ο χρόνο της και τα στρατεύματα που την υπερασπίζονται δεν περιμένουν να υπάρξουν χειρονομίες καλής θέλησης, σημειώνει το BBC.

Ο Πούτιν πιθανότατα θα χρησιμοποιήσει αυτή την εκεχειρία για να πείσει τις ΗΠΑ ότι η Ρωσία θέλει να τερματίσει τον πόλεμο

Δεν πρόκειται για την άνευ όρων συνολική κατάπαυση του πυρός για την οποία αρχικά πίεζαν οι ΗΠΑ και στην οποία είχε συμφωνήσει η Ουκρανία.

Παρόλα αυτά, ο Πούτιν διέταξε τα στρατεύματά του να μην ανοίξουν πυρ για μια περίοδο 30 ωρών.

Μιλώντας με τον αρχηγό του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας Βαλέρι Γκεράσιμοφ, ο Πούτιν ανακοίνωσε πασχαλινή εκεχειρία στην Ουκρανία. Ο Ρώσος πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι καθοδηγείται από ανθρωπιστικές σκέψεις.

Είπε ότι αναμένει από την Ουκρανία να ακολουθήσει το παράδειγμα της Ρωσίας, αλλά προειδοποίησε ότι τα ρωσικά στρατεύματα θα πρέπει να είναι έτοιμα να απαντήσουν σε τυχόν παραβιάσεις και προκλήσεις του εχθρού.

Η εκεχειρία της Ρωσίας, πρόσθεσε, θα δείξει πόσο ειλικρινής είναι η ουκρανική ηγεσία για τις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται μία ημέρα αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η Αμερική θα «αποχωρήσει» από τη διαμεσολάβηση για μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, αν δεν δει σύντομα πρόοδο.

Ο Πούτιν είναι πιθανό να χρησιμοποιήσει αυτή τη μονομερή εκεχειρία για να πείσει τον Λευκό Οίκο ότι η Ρωσία - η οποία εξαπέλυσε την πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία πριν από περισσότερα από τρία χρόνια - είναι σοβαρή όσον αφορά τον τερματισμό του πολέμου. Αλλά οι επικριτές του Κρεμλίνου είναι επιφυλακτικοί για το αν μια τέτοια σύντομη παύση των εχθροπραξιών - αν πράγματι τηρηθεί - μπορεί να οδηγήσει σε διαρκή ειρήνη.

Από μια εκεχειρία 30 ημερών σε μια εκεχειρία 30 ωρών - Πώς φτάσαμε ως εδώ;

Σημειώνεται ότι προσφάτως επιτεύχθηκε συμφωνία μεταξύ της Ουκρανίας και των ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός διάρκειας 30 ημερών, με τη Ρωσία όμως να απορρίπτει τους όρους της εκεχειρίας αυτής.

Ακολουθεί μια αναδρομή στο τι περιελάμβανε η συμφωνία αυτή.

Στις 11 Μαρτίου, Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι επιτεύχθηκε πρόταση για εκεχειρία 30 ημερών.

Αυτή η συμφωνία εκεχειρίας θα υπερέβαινε τις αρχικές προτάσεις του Ζελένσκι για μερική εκεχειρία στον ουρανό και στη θάλασσα, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει στους δημοσιογράφους ότι τα σχέδια αφορούσαν μια «ολική κατάπαυση του πυρός».

Αυτό σηματοδότησε την αναθέρμανση των σχέσεων μεταξύ των χωρών μετά τον έντονο καυγά του Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο με τον Τραμπ, ο οποίος οδήγησε τις ΗΠΑ να διακόψουν τη βοήθεια πληροφοριών και ασφάλειας προς την Ουκρανία.

Μετά τις επιτυχείς συνομιλίες στη Σαουδική Αραβία, οι ΗΠΑ παρουσίασαν την πρόταση στη Ρωσία, η οποία αρνήθηκε να αποδεχθεί τους όρους για τη διακοπή των μαχών.

Ωστόσο, ο Πούτιν υποστήριξε αργότερα την ιδέα του Τραμπ να σταματήσουν η Ουκρανία και η Ρωσία να επιτίθενται η μία στις ενεργειακές υποδομές της άλλης για 30 ημέρες.

Τα ουκρανικά στρατεύματα διατάχθηκαν να μην ανοίξουν πυρ λίγα λεπτά αφότου ο Πούτιν ανακοίνωσε εκεχειρία, δήλωσε Ουκρανός αξιωματούχος

Ένας ανώτερος Ουκρανός στρατιωτικός δήλωσε στο BBC ότι η μονάδα του και άλλοι έλαβαν εντολή να σταματήσουν να πλήτουν τις ρωσικές θέσεις λίγα λεπτά μετά την έναρξη της πασχαλινής εκεχειρίας που ανακοίνωσε ο Πούτιν.

Σύμφωνα με τον εν λόγω αξιωματικό, οι μονάδες ενημερώθηκαν να καταγράφουν αποδεικτικά στοιχεία για παραβιάσεις της εκεχειρίας και να ανταποδίδουν τα πυρά αν χρειαστεί.

Ο αξιωματικός δήλωσε στο BBC ότι η ανακοίνωση «αιφνιδίασε τους πάντες» και ότι ενώ οι περισσότεροι επιθυμούσαν την εκεχειρία, υπάρχει ακόμη σύγχυση στην πρώτη γραμμή του μετώπου σχετικά με το τι αυτό συνεπάγεται.

Η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις της, λέει ο επικεφαλής του Κέντρου Καταπολέμης Παραπληροφόρησης

Ένας Ουκρανός αξιωματούχος υποστήριξε απόψε ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξακολουθούν να βάλλουν εναντίον ουκρανικών θέσεων, παρά την κήρυξη πασχαλινής εκεχειρίας από τον Ρώσο πρόεδρο.

«Οι Ρώσοι προσπαθούν να προσποιηθούν ότι είναι ‘ειρηνευτές’ αλλά ήδη αρνήθηκαν την άνευ όρων κατάπαυση του πυρός στις 11 Μαρτίου και τώρα διεξάγουν μια επιχείρηση πληροφόρησης, μιλώντας για εκεχειρία αλλά συνεχίζουν να πυροβολούν ακατάπαυστα» ανέφερε ο Αντρίι Κοβαλένκο, ο επικεφαλής του Κέντρου Καταπολέμης της Παραπληροφόρησης, σε ανάρτησή του στο Telegram.

«Όλα αυτά γίνονται με σκοπό να κατηγορήσουν την Ουκρανία», πρόσθεσε ο Κοβαλένκο, το Κέντρο του οποίου αποτελεί τμήμα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας.

Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας σήμανε συναγερμό για ρωσική επίθεση, λίγες ώρες μετά την «πασχαλινή εκεχειρία» του Πούτιν

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία εξέδωσε προειδοποίηση για την «απειλή βαλλιστικών όπλων σε περιοχές όπου έχει κηρυχθεί αεροπορικός συναγερμός», σύμφωνα με το BBC, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Πούτιν.

Πρόκειται για τον πρώτο αεροπορικό συναγερμό μετά την έναρξη της πασχαλινής εκεχειρίας που ανακοίνωσε μονομερώς ο Ρώσος πρόεδρος.

Τριάντα ώρες κατάπαυσης του πυρός φαίνεται ως ένα μη ρεαλιστικό σενάριο

Μισή ώρα πριν από την αποκαλούμενη από τον ηγέτη της Ρωσίας «30ωρη κατάπαυση του πυρός», ακούστηκαν εκρήξεις από ανθρώπους που μετέφεραν πασχαλινές πίτες και αυγά στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Όπως σημειώνει το BBC, πιστεύουν αυτόν τον δυνατό, ανατριχιαστικό ήχο περισσότερο από οποιεσδήποτε δηλώσεις ή υποσχέσεις του Πούτιν, ο στρατός του οποίου εισέβαλε στην Ουκρανία και συνεχίζει να βομβαρδίζει τα εδάφη της με εντολή του.

Δεν είναι ακόμη σαφές αν ο Ζελένσκι αποδέχεται πραγματικά αυτή την κατάπαυση του πυρός.

Επίσης, δεν είναι σαφές αν είναι άνευ όρων και ολοκληρωτική εκεχειρία ή όχι. Δεν είναι σαφές αν η ουκρανική πλευρά ενημερώθηκε εκ των προτέρων.

Αλλά μέσα στην πρώτη ώρα αυτής της περιόδου των 30 ωρών το κρατικό κέντρο για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης ενημέρωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να πυροβολούν προς όλες τις κύριες κατευθύνσεις.

Όταν πρόκειται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και λεπτομερές σχέδιο για οποιαδήποτε εκεχειρία, υπάρχουν ορισμένοι τρόποι παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων. Υπάρχει κατανόηση του τι, πού και ποιος. Αλλά εδώ τώρα υπάρχει σύγχυση για τους Ουκρανούς προς το παρόν. Πρόκειται για ένα μέτωπο μήκους 1.000 χιλιομέτρων, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Τριάντα ώρες κατάπαυσης του πυρός μοιάζουν μη ρεαλιστικές για την επίτευξη πραγματικής προόδου. Μπορεί όμως να είναι αρκετή για να πείσει τις ΗΠΑ να παραμείνουν στις ειρηνευτικές συνομιλίες, σύμφωνα με την Zhanna Bezpiatchuk, ανταποκρίτρια του BBC. «Όταν η μητέρα μου με ρώτησε τι σημαίνει η εκεχειρία του Πούτιν, έπρεπε να δώσω μια ειλικρινή απάντηση. Προς το παρόν, είναι απλώς μια δήλωση του Πούτιν στην κάμερα», σημείωσε η ίδια.

«Απόψε περιμένουμε πυραύλους»: Οι κάτοικοι του Κιέβου αντιδρούν στην εκεχειρία του Πούτιν

Οι πολίτες στο Κίεβο αρνούνται να πιστέψουν τον Ρώσο πρόεδρο.

Αντιδρώντας στην είδηση σήμερα, η κάτοικος του Κιέβου Τετιάνα Σολοβέι είπε ότι ο Πούτιν είναι ανίκανος να επιτύχει «οποιοδήποτε είδος συμφωνίας».

«Ξέρει μόνο τη χρήση βίας», ανέφερε. «Απόψε, στην Ουκρανία και ειδικά στο Κίεβο, περιμένουμε πυραύλους. Δεν θα υπάρξει κατάπαυση του πυρός».

Ο 34χρονος δικηγόρος Andrii Olefirenko συμφωνεί.

«Είναι φάρσα και κωλυσιεργούν για να ανασυγκροτηθούν ώστε να ξεκινήσουν πάλι στρατιωτικές επιχειρήσεις με νέα ένταση», είπε για την τακτική του Πούτιν.

Έκκληση για πασχαλινή εκεχειρία έλαβε χώρα το 2022

Τον Απρίλιο του 2022, περίπου δύο μήνες μετά την έναρξη της πλήρους εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες απηύθυνε έκκληση για πασχαλινή εκεχειρία στην Ουκρανία.

«Φέτος, η Μεγάλη Εβδομάδα γιορτάζεται κάτω από το σύννεφο ενός πολέμου που αντιπροσωπεύει την πλήρη άρνηση του πασχαλινού μηνύματος», είπε τότε σε ομιλία του.

«Η τετραήμερη περίοδος του Πάσχα θα πρέπει να είναι μια στιγμή για να ενωθούμε γύρω από τη διάσωση ζωών και την προώθηση του διαλόγου για τον τερματισμό των δεινών στην Ουκρανία».

Ο Γκουτέρες είχε προτείνει μια εκεχειρία που θα κάλυπτε την περίοδο μεταξύ της Μεγάλης Πέμπτης και της Κυριακής του Πάσχα, αλλά τελικά δεν προέκυψε κάτι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.