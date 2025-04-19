Χαμάς: Δημοσιοποίησε νέο βίντεο με Ισραηλινό όμηρο

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ένα ακόμη βίντεο όπου εμφανίζεται ένας από τους ομήρους που απήχθησαν κατά την επίθεση της παλαιστινιακής οργάνωσης στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ.

Το βίντεο που δημοσιοποίησαν οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ διαρκεί περίπου τέσσερα λεπτά και δείχνει τον όμηρο Ελκάνα Μπόχμποτ να μιλάει στο τηλέφωνο, αρχικά στα εβραϊκά και στη συνέχεια στα αγγλικά.

Η οικογένειά του συμφώνησε να προβληθεί το βίντεο από τα μέσα ενημέρωσης.

Εμφανώς καταβεβλημένος, καθισμένος με μια κουβέρτα στα πόδια και με φόντο έναν τσιμεντένιο τοίχο, ο όμηρος φέρεται να μιλάει με μέλη της οικογένειάς του.

Το Γαλλικό Πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να καθορίσει πότε γυρίστηκε το βίντεο, ούτε να επιβεβαιώσει ότι έγινε πραγματικά αυτή η τηλεφωνική επικοινωνία.

Κατά τη διάρκεια του υποτιθέμενου τηλεφωνήματος, ο Ελκάνα Μπόχμποτ ζητά από έναν φίλο του να συνοδεύσει τη σύζυγό του στον Λευκό Οίκο και να μιλήσει για την απελευθέρωσή του στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Αυτό είναι το τρίτο βίντεο του Ελκάνα Μπόχμποτ που δημοσιοποιεί η Χαμάς. Το προηγούμενο είχε δοθεί στη δημοσιότητα στις 29 Μαρτίου.

Ο Μπόχμποτ απήχθη από το μουσικό φεστιβάλ Νόβα στο νότιο Ισραήλ κατά την επίθεση της Χαμάς, στις 7 Οκτωβρίου 2023. Από τους 251 ομήρους που άρπαξε εκείνη την ημέρα η παλαιστινιακή οργάνωση και 58 κρατούνται ακόμη στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά οι 34 από αυτούς είναι ήδη νεκροί.

With the family’s permission: Hamas released a propaganda video of hostage Elkana Bohbot, 36, for the third time.



They forced him to fake a phone call with his family—who he hasn’t spoken to in 550+ days. This is one of the most sick acts of psychological terrorism I’ve seen. We… pic.twitter.com/XZp0YngTDU — Hen Mazzig (@HenMazzig) April 19, 2025

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

