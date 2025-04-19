Καλίν: Συναντήθηκε με την ηγεσία της Χαμάς για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

Ο επικεφαλής της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών Ιμπραήμ Καλίν συναντήθηκε σήμερα με την ηγεσία της Χαμάς προκειμένου να συζητήσει τρόπους αποστολής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, όπου το Ισραήλ ξανάρχισε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του.

Ο Καλίν συζήτησε το θέμα με τον Μοχάμαντ Νταρουίς, τον επικεφαλής του πολιτικού συμβουλίου της Χαμάς που διοικεί τη Γάζα και τη συνοδεία του, μετέδωσε το τουρκικό πρακτορείο Anadolu, χωρίς να διευκρινίσει το πού έγινε αυτή η συνάντηση. Άλλα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι έγινε στην Τουρκία.

Το θέμα της συζήτησης ήταν οι τρόποι μεταφοράς της ανθρωπιστικής βοήθειας, οι πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση μόνιμης κατάπαυσης του πυρός και τα μέσα με τα οποία θα μπορούσαν να ακυρωθούν τα ισραηλινά σχέδια για την εκτόπιση του πληθυσμού της Γάζας, πρόσθεσε το Anadolu, επικαλούμενο πηγές προσκείμενες στις υπηρεσίες ασφαλείας.

Ο Καλίν διαβεβαίωσε τον Νταρουίς για τη σταθερή στήριξη της Τουρκίας και είπε ότι η Άγκυρα θα αντιταχθεί σθεναρά σε κάθε νέα προσπάθεια κατοχής ή προσάρτησης παλαιστινιακών εδαφών.

Έπειτα από 18 μήνες πολέμου και το μπλοκάρισμα της ανθρωπιστικής βοήθειας από το Ισραήλ, από τις 2 Μαρτίου, τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι η Λωρίδα της Γάζας είναι αντιμέτωπη με το σοβαρότερη ανθρωπιστική κρίση μετά την έναρξη των συγκρούσεων, τον Οκτώβριο του 2023. Την Πέμπτη, η Χαμάς κατηγόρησε το Ισραήλ ότι χρησιμοποιεί «την πείνα ως όπλο». Το Ισραήλ από την πλευρά του επιμένει ότι θα συνεχίσει να μπλοκάρει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας γιατί θεωρεί ότι αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος για να αναγκάσει τη Χαμάς να απελευθερώσει τους 58 ομήρους που κρατά ακόμη στον θύλακα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

