CNN: Η κυβέρνηση Τραμπ είναι έτοιμη να αναγνωρίσει τον έλεγχο της Ρωσίας στην Κριμαία

Η κυβέρνηση Τραμπ είναι έτοιμη να αναγνωρίσει τον έλεγχο της Ρωσίας στην Κριμαία ως μέρος πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου με την Ουκρανία, σύμφωνα με αξιωματούχο που επικαλείται το CNN.

Η πρόταση θα προβλέπει, επίσης, κατάπαυση του πυρός κατά μήκος της πρώτης γραμμής, ανέφερε η πηγή.

Το πλαίσιο κοινοποιήθηκε από τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, στους Ευρωπαίους και Ουκρανούς αξιωματούχους με τους οποίος συναντήθηκε χθες στο Παρίσι, είπε η πηγή. Ανακοινώθηκε επίσης σε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Μάρκο Ρούμπιο και του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

Το πλαίσιο έχει ακόμη κενά που πρέπει να συμπληρωθούν. Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να συνεργαστούν Ευρωπαίους και Ουκρανούς για αυτό το θέμα την επόμενη εβδομάδα στο Λονδίνο, είπε η πηγή.

Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει ταυτόχρονα άλλη μια συνάντηση μεταξύ του απεσταλμένου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και Ρώσων αξιωματούχων για να συμβιβαστεί η Μόσχα με το συνολικό πλαίσιο των ΗΠΑ, είπε η πηγή.

Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τον έλεγχο της χερσονήσου της Κριμαίας το 2014 και η Μόσχα προσάρτησε την περιοχή σε μια κίνηση που θεωρείται παράνομη από τη συντριπτική πλειοψηφία της διεθνούς κοινότητας. Η κίνηση προανήγγειλε την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Χθες, Τραμπ και Ρούμπιο απείλησαν ότι οι ΗΠΑ θα εγκαταλείψουν τη μεσολαβητική προσπάθεια για ειρήνευση εκτός εάν υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις: «Αν για οποιοδήποτε λόγο, μια εκ των δύο πλευρών κάνει τα πράγματα πολύ δύσκολα, εμείς θα πούμε απλά 'είστε ηλίθιοι, είστε ανόητοι, είστε απαίσιοι', και θα το κλείσουμε. Αλλά ελπίζω να μην χρειαστεί να το κάνουμε αυτό» δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ωστόσο, είπε στους δημοσιογράφους ότι δεν θέλει να πει ότι αποχωρεί από τις συνομιλίες συμπληρώνοντας ότι εξακολουθεί να πιστεύει πως υπάρχει μια καλή ευκαιρία για να μπει τέλος στη σύγκρουση.

Απαντώντας στην Ουάσινγκτον ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε πως «υπάρχει πρόοδος στις συνομιλίες σχετικά με μια ενδεχόμενη ειρηνική διευθέτηση», όμως οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ «είναι περίπλοκες».

«Οι επαφές είναι ιδιαιτέρως περίπλοκες, διότι, όπως είναι φυσικό, το θέμα δεν είναι εύκολο» δήλωσε ο Πεσκόφ σε δημοσιογράφους.

«Η Ρωσία έχει δεσμευτεί στην επίλυση αυτής της σύρραξης, διασφαλίζοντας τα συμφέροντά της και είναι ανοικτή στον διάλογο. Συνεχίζουμε να το κάνουμε αυτό» συμπλήρωσε ο ίδιος.

Εξάλλου, όπως έγινε γνωστό χθες, η ουκρανική και η αμερικανική κυβέρνηση υπέγραψαν μια πρώτη συμφωνία για τα ουκρανικά ορυκτά, η οποία προβλέπει τη δημιουργία ενός κοινού επενδυτικού ταμείου μεταξύ των δύο χωρών και αναγνωρίζει τη «σημαντική οικονομική και υλική υποστήριξη» που έχει παράσχει η Ουάσινγκτον στο Κίεβο μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας το 2022.

Δεν διευκρινίζεται αν τα κέρδη από τις μελλοντικές επενδύσεις θα χρησιμοποιηθούν για την «επιστροφή» στις ΗΠΑ της προηγούμενης στρατιωτικής βοήθειας που δόθηκε επί κυβέρνησης Μπάιντεν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι η Ουκρανία «χρωστάει» στις ΗΠΑ τουλάχιστον 300 δισ. δολάρια. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι από τη μεριά του υποστηρίζει ότι οι παραδόσεις όπλων ήταν στο πλαίσιο εγκεκριμένης από το Κογκρέσο επιχορήγησης, όχι σε μορφή δανείου, και ως εκ τούτου δεν χρειάζεται να επιστραφούν.

Το προσχέδιο προσθέτει ότι η Ουκρανία είναι πρόθυμη να πληρώσει για μελλοντική στρατιωτική βοήθεια από την κυβέρνηση Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.