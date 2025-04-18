Τραμπ προς Ουκρανία και Ρωσία: Αν δεν υπάρξει πρόοδος σύντομα, φεύγουμε - Κανένας δεν με κοροϊδεύει

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να προχωρήσουν σε άλλο βήμα "πολύ σύντομα" εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι "θα σταματήσουμε να συμμετάσχουμε" στις προσπάθειες διευθέτησης του πολέμου στην Ουκρανία, εάν είτε η Ρωσία είτε η Ουκρανία καθιστούν πολύ δύσκολο το τέλος της σύγκρουσης. "Αν για οποιοδήποτε λόγο, μια εκ των δύο πλευρών κάνει τα πράγματα πολύ δύσκολα, εμείς θα πούμε απλά: 'Είστε ηλίθιοι, είστε ανόητοι, είστε απαίσιοι', και θα το κλείσουμε".

"Αλλά ελπίζω να μην χρειαστεί να το κάνουμε αυτό", τόνισε.

Ωστόσο, είπε στους δημοσιογράφους ότι δεν θέλει να πει ότι αποχωρεί από τις συνομιλίες. Τόνισε ότι εξακολουθεί να πιστεύει πως υπάρχει μια καλή ευκαιρία για να μπει τέλος στη σύγκρουση.

"Δεν υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός ημερών, αλλά θέλουμε να το ρυθμίσουμε γρήγορα", τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος από τον Λευκό Οίκο. Οι δηλώσεις του πραγματοποιούνται μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος απείλησε νωρίτερα σήμερα ότι η Ουάσινγκτον "θα προχωρήσει σε άλλο βήμα" εάν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η ειρήνη "δεν είναι δυνατή".

Ο Ρούμπιο δήλωσε χαρακτηριστικά ότι ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δεσμευτεί να βοηθήσουν να τελειώσει ο πόλεμος, εάν δεν φανεί σύντομα ένας σαφής δρόμος προς την ειρήνη, τότε θα αποχωρήσουν από τις προσπάθειες διαμεσολάβησης για την ειρήνη, ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

"Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν και άλλες προτεραιότητες", πρόσθεσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας αναχωρώντας από τη Γαλλία, έπειτα από σειρά συναντήσεων που διοργανώθηκαν χθες, Πέμπτη, με τους Ουκρανούς και τους Ευρωπαίους στο Παρίσι.

Τον Μάρτιο, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προτείνει αρχικά μια άνευ όρων και πλήρη κατάπαυση του πυρός, πρόταση που έγινε καταρχήν δεκτή από το Κίεβο υπό την πίεση της Ουάσινγκτον αλλά απορρίφθηκε από τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Στη συνέχεια, ο Λευκός Οίκος εξέφρασε ικανοποίηση που απέσπασε χωριστά, τη συμφωνία των δύο εμπολέμων για μια παύση των επιθέσεων στις ενεργειακές υποδομές του αντιπάλου στρατοπέδου για 30 ημέρες. Ωστόσο, το Κρεμλίνο δήλωσε ότι θεωρεί πως αυτό το μορατόριουμ "λήγει", προκαλώντας μεγαλύτερη σύγχυση για την κατεύθυνση που παίρνει η εκεχειρία που επεδίωκε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν προσπαθεί να κερδίσει χρόνο; "Ελπίζω πως όχι", απάντησε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος. "Θα σας πω σύντομα".

"Κανείς δεν με κοροϊδεύει, προσπαθώ να βοηθήσω", δήλωσε επίσης.

Αμερικανοί, Ευρωπαίοι και Ουκρανοί συμφώνησαν να συναντηθούν εκ νέου την προσεχή εβδομάδα στο Λονδίνο για νέες συνομιλίες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.