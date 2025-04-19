Ρωσία: Οι Ουκρανοί στρατιώτες έχουν εκδιωχθεί από το 99,5% της περιοχής του Κουρσκ

Οι ρωσικές δυνάμεις εκδίωξαν τους Ουκρανούς στρατιώτες από σχεδόν ολόκληρη την περιοχή του Κουρσκ, ανέφερε σήμερα ο αρχηγός του ρωσικού στρατού Βαλέρι Γκεράσιμοφ.

«Το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής όπου έγινε η εισβολή έχει πλέον εκκαθαριστεί», είπε ο Γκεράσιμοφ στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, σε μια συνάντηση που μεταδόθηκε από την τηλεόραση. «Είναι 1.260 τετραγωνικά χιλιόμετρα, το 99,5%», πρόσθεσε.

Η Ρωσία προσπαθούσε να απωθήσει τις ουκρανικές δυνάμεις από το Κουρσκ από τον περασμένο Αύγουστο, μετά την αιφνιδιαστική εισβολή τους που έφερε σε δύσκολη θέση τον Πούτιν. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ήλπιζε ότι θα αποκτούσε ένα διαπραγματευτικό χαρτί στις μελλοντικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Γκεράσιμοφ ενημέρωσε τον Πούτιν για τις εξελίξεις στο μέτωπο – τις οποίες το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές – και λίγο αργότερα ο Ρώσος πρόεδρος κήρυξε μονομερή πασχαλινή εκεχειρία 30 ωρών.

Ο Γκερασίμοφ είπε ότι οι Ουκρανοί κρατούν μόλις 3 τετραγωνικά χιλιόμετρα του Κουρσκ, γύρω από τα μεθοριακά χωριά Ολέσνια και Γκόρναλ. Τα υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις ανακατέλαβαν το Ολέσνια.

Τις τελευταίες εβδομάδες η Ρωσία ανέκτησε μεγάλο μέρος του εδάφους εντός του Κουρσκ και παράλληλα ασκεί πιέσεις στη γειτονική, ουκρανική περιφέρεια Σούμι. Παράλληλα, το Κίεβο λέει ότι και οι ουκρανικές δυνάμεις προωθούνται στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντα, στα νότια του Κουρσκ. Ο Γκεράσιμοφ είπε στον Πούτιν ότι οι Ρώσοι απέκρουσαν με επιτυχία τις ουκρανικές επιθέσεις σε αυτήν την περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.