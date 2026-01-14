Η επιστροφή της Βενεζουέλας σε αναπτυξιακή πορεία στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου, μετά την ανάληψη ελέγχου της χώρας από τις ΗΠΑ και την απομάκρυνση του μακροχρόνιου ηγέτη Νικολάς Μαδούρο, αναμένεται να ενισχύσει την παραγωγή αργού κατά περίπου 50% μέσα στην επόμενη δεκαετία, σύμφωνα με την εταιρεία συμβούλων του κλάδου Enverus.

Η παραγωγή εκτιμάται ότι θα φτάσει περίπου τα 1,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως έως το 2035. Η πρόβλεψη της Enverus, μιας από τις κορυφαίες εταιρείες ανάλυσης και προβλέψεων της πετρελαϊκής βιομηχανίας, είναι από τις πρώτες που εξετάζουν το πετρελαϊκό τοπίο της Βενεζουέλας μετά τον Μαδούρο, σε μια χώρα της Καραϊβικής που διαθέτει μερικά από τα μεγαλύτερα αποθέματα αργού στον κόσμο.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει καλέσει τις αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες να επενδύσουν τουλάχιστον 100 δισ. δολάρια για την αναβίωση του ενεργειακού τομέα της Βενεζουέλας, αν και ορισμένα στελέχη ανησυχούν ότι οι συνθήκες δεν θα επιτρέψουν μια γρήγορη επιστροφή.

Παρόλα αυτά, η Enverus βλέπει περιθώρια αύξησης της παραγωγής. Αν βελτιωθούν οι πολιτικές συνθήκες και το επενδυτικό κλίμα, η εταιρεία εξετάζει ένα αισιόδοξο σενάριο συνολικής παραγωγής έως και 3 εκατ. βαρελιών ημερησίως από τη Βενεζουέλα μέχρι το 2035.

Η παραγωγή της χώρας έχει παρουσιάσει μεγάλες διακυμάνσεις και πρόσφατα κυμαινόταν γύρω στο 1 εκατ. βαρέλια την ημέρα, πολύ χαμηλότερα από το ανώτατο επίπεδο της δεκαετίας του 1970, που πλησίαζε τα 4 εκατ. βαρέλια. Μια ουσιαστική ανάκαμψη θα απαιτούσε την ανακατασκευή ή αντικατάσταση εγκαταλελειμμένων γεωτρύπανων, διαρροών σε αγωγούς και εξοπλισμού που έχει καταστραφεί από πυρκαγιές. Τα στελέχη των πετρελαϊκών εταιρειών ζητούν επίσης σαφή νομικά πλαίσια, εγγυήσεις για τις επενδύσεις τους και ασφάλεια για το προσωπικό τους.

Ο Τραμπ συναντήθηκε την περασμένη εβδομάδα στον Λευκό Οίκο με σχεδόν 20 εκπροσώπους του κλάδου για να συζητήσουν τις πετρελαϊκές δραστηριότητες στη Βενεζουέλα. Ο διευθύνων σύμβουλος της Exxon Mobil Corp., Ντάρεν Γουντς, δήλωσε στον Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνάντησης ότι η χώρα της Νότιας Αμερικής είναι σήμερα «μη επενδύσιμη», επαναλαμβάνοντας προειδοποιήσεις που έχουν ήδη διατυπώσει στελέχη και αναλυτές του κλάδου. Παρ’ όλα αυτά, ο Γουντς εξέφρασε την πεποίθηση ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα μπορούσε να προχωρήσει στις απαραίτητες νομικές και ρυθμιστικές μεταρρυθμίσεις για μελλοντικές επενδύσεις.

Η βασική ανταγωνίστρια της Exxon, η Chevron Corp., παραμένει προς το παρόν η μόνη μεγάλη διεθνής πετρελαϊκή εταιρεία που δραστηριοποιείται στη Βενεζουέλα.

Παρότι οι παραγωγοί αναγνωρίζουν ότι απαιτείται ακόμη πολλή δουλειά πριν ξεκινήσουν μεγάλες νέες επενδύσεις, έμποροι πετρελαίου και αμερικανικά διυλιστήρια κινούνται γρήγορα για να εξασφαλίσουν πρόσβαση στο βενεζουελάνικο αργό. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι η Βενεζουέλα θα παραχωρήσει έως και 50 εκατ. βαρέλια πετρελαίου στις ΗΠΑ για να τα πουλήσουν, ενώ οι εμπορικοί οίκοι Trafigura Group και Vitol Group προετοιμάζονται να διακινήσουν τις ποσότητες αυτές.

Επιπλέον 50 εκατ. βαρέλια θα αποτελούσαν μία από τις μεγαλύτερες απροσδόκητες αυξήσεις προσφοράς των τελευταίων ετών.

Η Enverus εκτιμά ότι οι επιπλέον αυτές ποσότητες δεν θα επηρεάσουν σημαντικά τις τιμές του Brent, του παγκόσμιου δείκτη αναφοράς του αργού, εν μέσω ενός πλεονάσματος που προβλέπεται για φέτος και αναμένεται να δώσει τη θέση του σε ελλείμματα προσφοράς αργότερα μέσα στη δεκαετία.

«Ακόμη και με επιταχυνόμενη άρση των κυρώσεων, εξακολουθούμε να βλέπουμε παγκόσμιο πλεόνασμα 1–2 εκατ. βαρελιών ημερησίως στο πρώτο εξάμηνο του 2026 και περιορισμένες πρόσθετες ποσότητες από τη Βενεζουέλα», δήλωσε ο Αλ Σαλαζάρ, επικεφαλής μακροοικονομικής έρευνας της Enverus.

«Οι μακροπρόθεσμες παγκόσμιες ισορροπίες στην αγορά πετρελαίου προβλέπεται να αντιμετωπίσουν έλλειμμα 2 εκατ. βαρελιών ημερησίως έως το 2035, δημιουργώντας χώρο για την πρόσθετη προσφορά της Βενεζουέλας χωρίς ουσιαστική επίδραση στις τιμές», ανέφερε η Enverus.

