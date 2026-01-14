Κύπρος: Μυστήριο με τον θάνατο Ρώσου διπλωμάτη

Οι κυπριακές αρχές διερευνούν τον θάνατο διπλωμάτη στη ρωσική πρεσβεία, ο οποίος, σύμφωνα με την αστυνομία και βάσει της νεκροψίας, δεν αποδίδεται σε φυσικά αίτια και εκτιμάται ότι πρόκειται για αυτοκτονία, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Βύρων Βύρωνος.

«Το περιστατικό στην πρεσβεία αντιμετωπίζεται ως θάνατος, που δεν προκλήθηκε από φυσικά αίτια, επειδή φαίνεται, με βάση την νεκροψία, ότι επρόκειτο για αυτοκτονία», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της Κύπρου, Βύρων Βύρωνος.

Η υπόθεση εκτυλίσσεται ενώ οι αρχές προσπαθούν παράλληλα να διερευνήσουν σκάνδαλο διαφθοράς που φέρεται να εμπλέκει υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη.

Όπως αναφέρει ο Guardian, η ρωσική πρεσβεία αρνήθηκε να παραδώσει στις κυπριακές αρχές το σημείωμα αυτοκτονίας που φέρεται να άφησε ο 41χρονος διπλωμάτης Αλεξέι Πάνοφ, καθώς και να επιτρέψει την πρόσβαση στον χώρο του συμβάντος. Η σορός περισυνελέγη τελικά από την αυλή του διπλωματικού συγκροτήματος.

«Είχαμε ζητήσει άδεια να εισέλθουμε στην πρεσβεία, αλλά μας αρνήθηκαν», είπε ο Βύρωνος.

Σε ανάρτησή της στο Facebook, η ρωσική πρεσβεία ανέφερε ότι ο «υπάλληλος» Α.Β. Πάνοφ απεβίωσε στις 8 Ιανουαρίου. «Ο θάνατός του είναι μια βαθιά προσωπική τραγωδία για την οικογένεια και τους φίλους του», ανέφερε η ανάρτηση. «Στην οικογένεια του εκλιπόντος παρασχέθηκε όλη η απαραίτητη βοήθεια και υποστήριξη».

Ο ανεξάρτητος ερευνητής Ντμίτρι Χμελνίτσκι, από το Βερολίνο, υποστήριξε ότι ο Πάνοφ ήταν αξιωματικός της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών (GRU), εκτίμηση που συμμερίζονται και κύκλοι στην Κύπρο. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Πάνοφ είχε την ευθύνη συντήρησης και διαχείρισης κατασκοπευτικού εξοπλισμού της πρεσβείας, ενώ δεν απέκλεισε ακόμη και το ενδεχόμενο να ήθελε να αυτομολήσει.

Ο θάνατός του σημειώθηκε λιγότερο από 24 ώρες μετά την εξαφάνιση του Βλαντισλάβ Μπάουμγκερτνερ, πρώην CEO της ρωσικής εταιρείας λιπασμάτων Uralkali, ο οποίος αγνοείται στην Κύπρο. Στις έρευνες για τον 56χρονο επιχειρηματία, που ζούσε μόνος στο νησί και εθεάθη τελευταία φορά στη Λεμεσό, έχουν συμμετάσχει και προσωπικό από τις βρετανικές βάσεις. Η αστυνομία δηλώνει ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ένδειξη σύνδεσης των δύο υποθέσεων, αν και δυτικοί και Ευρωπαίοι διπλωμάτες εκφράζουν σκεπτικισμό.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Βύρων Βύρωνος, δήλωσε ότι «η επιχείρηση για τον εντοπισμό του Ρώσου επιχειρηματία βρίσκεται σε εξέλιξη», προσθέτοντας πως «μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις που να συνδέουν τις δύο υποθέσεις».

Ένας δυτικός πρέσβης με έδρα τη Λευκωσία εμφανίστηκε ωστόσο σκεπτικιστής, σημειώνοντας: «Οι θεωρίες συνωμοσίας μπορεί να είναι πολλές εδώ, αλλά δεν θα μου προκαλούσε έκπληξη αν οι δύο υποθέσεις συνδέονται».

Στο ίδιο μήκος κύματος, άλλος διπλωμάτης της ΕΕ σχολίασε: «Δύο λέξεις μου έρχονται στο μυαλό: μυστηριώδες και δυσοίωνο».

Οι εξελίξεις αυτές λαμβάνουν χώρα σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο πολιτικό κλίμα. Υπό τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, η Κύπρος έχει στραφεί προς τη Δύση, στηρίζοντας την Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή του 2022 και ενισχύοντας τις σχέσεις με τις ΗΠΑ. Παράλληλα, η κυπριακή κυβέρνηση, που μόλις ανέλαβε την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ, βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές καταγγελίες περί διαφθοράς, μετά τη δημοσίευση βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που οδήγησε σε παραιτήσεις υψηλόβαθμων στελεχών.

Κύπριοι αξιωματούχοι έχουν χαρακτηρίσει τις καταγγελίες που περιλαμβάνονται στο επίμαχο βίντεο όχι μόνο «κακόβουλες», αλλά και ότι φέρουν «όλα τα χαρακτηριστικά» των υβριδικών επιθέσεων που, όπως υποστηρίζουν, έχει εξαπολύσει η Ρωσία εναντίον άλλων κρατών-μελών της ΕΕ. Οι αρχές εκτιμούν ότι το βίντεο τύπου «kompromat», που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X, αποτελεί αντίποινα για τη στροφή του προέδρου προς τη Δύση, ενώ η χρονική συγκυρία αποδίδεται ευθέως στο γεγονός ότι η Κύπρος ανέλαβε την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ.

Παράλληλα, αφήνουν να εννοηθεί ότι η Μόσχα ενδέχεται να εξοργίστηκε και από το γεγονός ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ήταν επίτιμος προσκεκλημένος στην τελετή της 7ης Ιανουαρίου για την ανάληψη της ευρωπαϊκής προεδρίας.

Αξιωματούχοι επιμένουν ότι δεν υπάρχει καμία σύνδεση μεταξύ του βίντεο και του θανάτου του Αλεξέι Πάνοφ ή της εξαφάνισης του Βλαντισλάβ Μπάουμγκερτνερ.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.