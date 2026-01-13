Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν ρεπορτάζ των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, σύμφωνα με τα οποία οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει ένα μυστικό «ηχητικό όπλο», το οποίο προκαλεί το «Σύνδρομο της Αβάνας» και πιθανότατα χρησιμοποιήθηκε και στην επιχείρηση στη Βενεζουέλα για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

Όπως ανέφερε το CNN, το Πεντάγωνο δοκιμάζει μια συσκευή ρωσικής τεχνολογίας, η οποία αγοράστηκε κατά τη διάρκεια μυστικής επιχείρησης του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, πριν από περισσότερο από έναν χρόνο, υπό τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, έναντι οκταψήφιου ποσού.

Η συσκευή αυτή φέρεται να εκπέμπει παλμικά ραδιοκύματα, προκαλώντας ένα σύνολο σοβαρών συμπτωμάτων, όπως ξαφνικούς πονοκεφάλους, ζάλη, ναυτία, αποπροσανατολισμό, καθώς και προβλήματα με την ακοή, την όραση και τη μνήμη.

Η συσκευή αυτή περιέχει ρωσικά εξαρτήματα, αλλά «δεν είναι εξ ολοκλήρου ρωσικής κατασκευής», σύμφωνα με τις πηγές του CNN.

The Pentagon is testing a portable radio-wave device linked to Havana Syndrome. Acquired in an undercover operation, the Russian-component tool emits pulsed waves. Officials briefed Congress on its potential threat to personnel, though its role in the illnesses remains disputed. pic.twitter.com/yqT6KYIyLP — Geopoliti𝕏 Monitor (@GeopolitixM) January 13, 2026

Τα συμπτώματα ονομάστηκαν το «Σύνδρομο της Αβάνας» γιατί αναφέρθηκαν για πρώτη φορά στα τέλη του 2016, από Αμερικανούς αξιωματούχους και μέλη των οικογενειών τους, μετά από παραμονή στην αμερικανική πρεσβεία στην Αβάνα.

Το μυστικό όπλο πίσω από τη σύλληψη του Μαδούρο;

«Δεν είχαμε κανέναν τρόπο να ανταγωνιστούμε την τεχνολογία τους, τα όπλα τους. Ορκίζομαι, δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο», δήλωσε ένας φύλακας ασφαλείας της Βενεζουέλας μετά τη σύλληψη του Μαδούρο, σε ένα βίντεο που κοινοποιήθηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προωθήθηκε από τον Λευκό Οίκο.

Όπως περιέγραψε, οι αμερικανικές ειδικές δυνάμεις συνέλαβαν τον τότε πρόεδρο χρησιμοποιώντας νέα τεχνολογία που «ακινητοποίησε ολόκληρη την ομάδα προστασίας και επέτρεψε σε δύο ντουζίνες Αμερικανούς στρατιώτες να νικήσουν εύκολα εκατοντάδες υπερασπιστές του».

«Κάποια στιγμή, εκτόξευσαν κάτι, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω... ήταν σαν ένα πολύ έντονο ηχητικό κύμα. Ξαφνικά ένιωσα σαν να εκρήγνυται το κεφάλι μου Όλοι αρχίσαμε να αιμορραγούμε από τη μύτη. Κάποιοι έκαναν εμετό με αίμα. Πέσαμε στο έδαφος, ανίκανοι να κουνηθούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο φρουρός, σύμφωνα με το Forbes.

The US has developed a weapon that causes “Havana syndrome”



The device reportedly emits pulsed radio waves. Its development and testing cost an eight-figure sum.



“Havana syndrome” refers to a set of severe symptoms reported by US diplomats and military personnel since 2016.… pic.twitter.com/6Y2GJLy6MC — NEXTA (@nexta_tv) January 13, 2026

Ένας πρώην αξιωματικός των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών επιβεβαίωσε ότι τα «όπλα κατευθυνόμενης ενέργειας» - με βάση τα μικροκύματα ή τα λέιζερ - υπάρχουν στο οπλοστάσιο των ΗΠΑ εδώ και πολύ καιρό.

Αλλά αν αυτή η εκδοχή είναι αληθινή, τότε θα είναι η πρώτη γνωστή περίπτωση πραγματικής χρήσης τους σε μάχη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.