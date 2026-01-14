Ο Βραζιλιάνος δισεκατομμυριούχος, Ζοέσλεϊ Μπατίστα, συναντήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα με την μεταβατική πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ενώ είχε συναντήσεις με αξιωματούχους των ΗΠΑ πριν και μετά. Σύμφωνα με πηγές του πρακτορείου Reuters τους διαβεβαίωσε, ότι η Ροντρίγκες δείχνει έτοιμη να ανοίξει τη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου της χώρας της σε επενδύσεις.

Η εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου της οικογένειας Μπατίστα, Fluxus, η οποία έχει ενοποιήσει ενεργειακά περιουσιακά στοιχεία στη Νότια Αμερική από τότε που την απέκτησαν το 2023, αξιολογεί επιχειρηματικές ευκαιρίες στη Βενεζουέλα, ανέφερε η ίδια πηγή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.