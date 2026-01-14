Ο Ιρανός διαδηλωτής Ερφάν Σολτανί ενδέχεται να εκτελεστεί σήμερα για τη συμμετοχή του στις μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που έχουν συγκλονίσει τη χώρα τις τελευταίες εβδομάδες.

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X χθες, το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανέφερε ότι οι ιρανικές αρχές σχεδίαζαν να εκτελέσουν τον Ερφάν Σολτανί σήμερα. Το CNN μίλησε με συγγενικό του πρόσωπο, το οποίο επιβεβαίωσε την πληροφορία.

Η Hengaw, οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων με έδρα τη Νορβηγία, ανέφερε ότι ο Σολτανί συνελήφθη στο σπίτι του την περασμένη Πέμπτη σε σχέση με διαδηλώσεις στη Φαρντίς, πόλη της κεντρικής επαρχίας Καράτζ. Τέσσερις ημέρες μετά τη σύλληψή του, η οικογένειά του ενημερώθηκε ότι είχε προγραμματιστεί η εκτέλεσή του.

Σύμφωνα με τη Hengaw, η οικογένεια του 26χρονου στερείται κάθε πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με την υπόθεσή του, συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών που του αποδίδονται. Η αδελφή του, η οποία είναι αδειούχος δικηγόρος, προσπάθησε να αναλάβει την υπόθεση, «αλλά οι αρχές μέχρι στιγμής της έχουν εμποδίσει την πρόσβαση στον φάκελο», αναφέρει η οργάνωση.

Η δίκη του Σολτανί διεξήχθη με εξαιρετικά ταχείες διαδικασίες, όπως δήλωσε συγγενικό του πρόσωπο στο CNN. Ειδικοί ανέφεραν στο CNN ότι οι συνοπτικές θανατικές καταδίκες και οι εικονικές δίκες αποτελούν συχνό φαινόμενο στο Ιράν.

Η οικογένεια του Σολτανί έλαβε μόνο «μια σύντομη ευκαιρία για τελευταία επίσκεψη» πριν από την εκτέλεσή του, σύμφωνα με τη Hengaw.

Η συγγενής που μίλησε στο CNN χθες απηύθυνε έκκληση προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει ενθαρρύνει όσους διαδηλώνουν σε ολόκληρο το Ιράν, να βοηθήσει τους διαδηλωτές, καθώς και τον ίδιο τον Σολτανί. «Το αίτημά μας τώρα είναι ο Τραμπ να σταθεί πραγματικά πίσω από τα λόγια που είπε, γιατί ο ιρανικός λαός βγήκε στους δρόμους βασισμένος σε αυτές τις δηλώσεις», είπε. «Ένας άοπλος πληθυσμός εμπιστεύτηκε αυτά τα λόγια και τώρα δέχεται πυρά. Σας παρακαλώ, μην αφήσετε τον Ερφάν να εκτελεστεί. Σας παρακαλώ».



