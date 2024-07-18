Η Ούρσουλα Γκέρτρουντ φον ντερ Λάιεν (γερμανικά: Ursula Gertrud von der Leyen · 8 Οκτωβρίου 1958, Βέλγιο) είναι Γερμανίδα πολιτικός της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης και Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Έχει σπουδάσει οικονομικά, καθώς και ιατρική, στην οποία κατέχει διδακτορικό.

Από τις 17 Δεκεμβρίου του 2013 έως τις 17 Ιουλίου 2019 ήταν Ομοσπονδιακή Υπουργός Άμυνας στην τρίτη και στην τέταρτη κυβέρνηση της Άνγκελα Μέρκελ.

Στις 2 Ιουλίου 2019, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προτάθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ως υποψήφια για την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ στις 16 Ιουλίου 2019 εκλέχθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έγινε η πρώτη γυναίκα που κατέχει αυτό το αξίωμα. Στις 18 Ιουλίου 2024 επανεξελέγη με 401 ψήφους για ακόμη μία πενταετία.

Στα βήματα του πατέρα της

Η Ούρσουλα Γκέρτρουντ Άλμπρεχτ γεννήθηκε στις 8 Οκτωβρίου του 1958 στο Ιξέλ των Βρυξελλών στο οποίο έζησε μέχρι το 13ο έτος της ηλικίας της. O πατέρας της, Ερνστ Άλμπρεχτ, εργαζόταν στο Ιξέλ ως διευθυντής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την ίδρυσή της.

Το 1971 η οικογένεια της εγκαταστάθηκε στην Κάτω Σαξονία της οποίας πρωθυπουργός διετέλεσε ο πατέρας της από το 1976 έως το 1990. Η Ούρσουλα είναι ξαδέρφη πρώτου βαθμού του μαέστρου Μαρκ Άλμπρεχτ.

Ο γάμος και η τραγική απώλεια της αδερφής της

Το 1986 παντρεύτηκε τον ιατρό Χάικο φον ντερ Λάιεν, μέλος της ιστορικής οικογένειας φον ντερ Λάιεν, με τον οποίο γνωρίστηκαν σε χορωδία στο Γκέτινγκεν. Έκτοτε φέρει το επίθετό του. Έχουν 7 παιδιά, γεννημένα μεταξύ του 1987 και 1999.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχει ως μητρικές γλώσσες της τα γερμανικά και τα γαλλικά. Μιλά πολύ καλά αγγλικά, έχοντας ζήσει 5 χρόνια μικτά στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι προχωρημένη ιππέας και έχει συμμετάσχει σε αγώνες ιππασίας. Διατηρεί ως κύρια κατοικία της μία φάρμα κοντά στο Ανόβερο, όπου μένει με την οικογένειά της και όπου εκτρέφουν άλογα.

Μετά την ανάληψή της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μετακόμισε στις Βρυξέλλες και συγκεκριμένα σε δωμάτιο δίπλα στο γραφείο της, εντός του κτιρίου Μπερλαμόν, το κεντρικό κτίριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Όταν ζούσαν στις Βρυξέλλες, η μικρή τους αδερφή Benita-Eva πέθανε σε ηλικία έντεκα ετών από καρκίνο. Αργότερα θυμήθηκε «την τεράστια αδυναμία των γονιών μου» ενόψει του καρκίνου, τον οποίο ανέφερε το 2019 ως ένα από τα κίνητρά της ότι η Επιτροπή της ΕΕ πρέπει «να αναλάβει ηγετικό ρόλο στη μάχη κατά του καρκίνου».

Το «όχι» στη μαντίλα

Οργή σε φανατικούς μουσουλμάνους, ερωτηματικά (και γιατί όχι ντροπή) σε γυναίκες που δέχτηκαν να φορέσουν μαντήλα σε ανάλογη περίπτωση, και θαυμασμό σε όλο τον κόσμο προκάλεσε η απόφαση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ως τότε υπουργού Άμυνας της Γερμανίας να μη φορέσει μαντήλα κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψής της στη Σαουδική Αραβία.

Σε δήλωσή της, η δυναμική Γερμανίδα υπουργός ξεκαθάρισε ότι σέβεται τα έθιμα και τις παραδόσεις κάθε χώρας που επισκέπτεται. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι καμία γυναίκα δεν είναι υποχρεωμένη να φορέσει μαντήλα καθώς το δικαίωμα επιλογής της ενδυμασίας είναι κοινό τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες.

Η Ζενσουρσουρλα (Zensursula)

Το παρατσούκλι, Ζενσουρσουρλα (Zensursula), που της δόθηκε στη Γερμανία, προέρχεται από τη λέξη zensur, που σημαίνει λογοκρισία στα γερμανικά και το όνομά της. Αυτό το ψευδώνυμο προέκυψε γιατί υποστήριξε με πάθος το μπλοκάρισμα της παιδικής πορνογραφίας μέσω internet και την τήρηση λίστας με τέτοιες ιστοσελίδες από την ομοσπονδιακή αστυνομία. Έτσι, δημιούργησε την υποδοχή για λογοκρισία ιστοσελίδων που θεωρούνταν παράνομες από την Αστυνομία.

Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2019 - 2024

Στις 2 Ιουλίου 2019, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προτάθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ως υποψήφια για την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όντας εκλεγμένη αργότερα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έγινε η πρώτη γυναίκα που κατέχει το αξίωμα και η πρώτη από τη Γερμανία, μετά από τον πρώτο πρόεδρο της Επιτροπής, Βάλτερ Χάλσταϊν. Στη συνέντευξη Τύπου που ανακοινώθηκε η υποψηφιότητά της, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ σημείωσε την πρόθεση της φον ντερ Λάιεν να διατηρήσει τον Πρώτο Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Φρανς Τίμερμανς κατά τη διάρκεια της διοίκησής της, καθώς αυτός ήταν ένας εκ των υποψηφίων για την Προεδρία κατά τις Ευρωεκλογές.

Μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς της ως Προέδρου της Επιτροπής, η Επιτροπή της προσέφερε μισθό, γραφείο και προσωπικό στις Βρυξέλλες για να διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ όσον αφορά την εκλογή της. Αφότου εξελέγη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι παροχές αυτές επεκτάθηκαν, ώστε να επιτραπεί η ομαλή μετάβαση, έως ότου και επιβεβαιώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το νέο Σώμα Επιτρόπων και ανέλαβε τελικά καθήκοντα τον Δεκέμβριο του 2019.

Στις 16 Ιουλίου 2019, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εξελέγη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στη θέση του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λαμβάνοντας 383 ψήφους υπέρ σε σύνολο 733 μελών, 327 κατά και 22 απείχαν, ενώ βρέθηκε μία άκυρη ψήφος. Στη 1 Δεκεμβρίου 2019 ανέλαβε επίσημα καθήκοντα ως Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μαζί με το νέο Κολέγιο των Επιτρόπων της.

Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2024 - 2029

Τον Μάρτιο του 2024 η φον ντερ Λάιεν επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά ως υποψήφια του ΕΛΚ για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στις 28 Ιουνίου 2024 και μετά τα αποτελέσματα των Ευρωεκλογών 2024, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αποφάσισε με ειδική πλειοψηφία, να προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά την περίοδο 2024-2029.

Στις 18 Ιουλίου 2024, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν παρουσίασε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τις προτεραιότητές της στο πλαίσιο της υποψηφιότητάς της για δεύτερη θητεία ως πρόεδρος της Επιτροπής.

Βασικές πρωτοβουλίες της δεύτερης θητείας

Οι βασικές πρωτοβουλίες της περιλαμβάνουν μια νέα «Συμφωνία για Καθαρή Βιομηχανία» και ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας για την τόνωση της καινοτομίας.

Ανακοίνωσε ότι θα ενισχύσει την ευρωπαϊκή ασφάλεια διπλασιάζοντας το προσωπικό της Europol και τριπλασιάζοντας το προσωπικό της Frontex.

Πρότεινε μια «Ευρωπαϊκή Ασπίδα Δημοκρατίας» για την αντιμετώπιση της χειραγώγησης της ενημέρωσης και των παρεμβάσεων από τρίτες δυνάμεις, ένα ευρωπαϊκό σχέδιο για τη μείωση του κόστους στέγασης, ένα σχέδιο για την αγροτική παραγωγή, για την αντιμετώπιση της ανάγκης προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και έναν χάρτη πορείας για τα δικαιώματα των γυναικών.

Ανακοίνωσε νέα χαρτοφυλάκια Επιτρόπων, για την Άμυνα, για τη Στέγαση, για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, τη Μεσόγειο, για την προώθηση της περιφερειακής σταθερότητας και συνεργασίας και τη Διαγενεακή Δικαιοσύνη.

Επανεξελέγη Πρόεδρος της Επιτροπής, μετά τη θετική ψήφο 401 μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η υπόθεση λογοκλοπής

Το 2015, κατόπιν εξέτασης της διδακτορικής διατριβής της αναφέρθηκε ότι το 43,5% των σελίδων της διατριβής περιείχε λογοκλοπή και σε 23 περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκαν αναφορές που δεν επαληθεύτηκαν. Πολλοί αξιοσημείωτοι Γερμανοί πανεπιστημιακοί, όπως ο Γκέραρντ Ντάνεμαν (Gerhard Dannemann) και ο Βόλκερ Ρίμπλε (Volker Rieble), δημοσίως κατηγόρησαν τη φον ντερ Λάιεν για λογοκλοπή.

Η Ιατρική Σχολή του Ανόβερου διεξήγαγε έρευνα και κατέληξε τον Μάρτιο του 2016 στο συμπέρασμα ότι ενώ η διατριβή περιέχει πράγματι λογοκλοπή, δεν μπορεί να αποδειχθεί πρόθεση για εξαπάτηση. Το πανεπιστήμιο αποφάσισε να μην ανακαλέσει το ιατρικό πτυχίο της φον ντερ Λάιεν. Κριτικές αμφισβήτησαν την ανεξαρτησία της επιτροπής που εξέτασε τη διατριβή, καθώς η φον ντερ Λάιεν γνώριζε προσωπικά τον διευθυντή της. Διάφορα μέσα ενημέρωσης επέκριναν επίσης ότι η απόφαση ήταν μη διαφανής και μη σύμφωνη με τους καθιερωμένους ακαδημαϊκούς κανόνες.

Πηγή: skai.gr - wikipedia

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.