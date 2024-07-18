Με 401 ψήφους υπέρ, η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν εξασφαλίζει 2η πενταετή θητεία στην προεδρία της Κομισιόν, μετά από μυστική ψηφοφορία των ευρωβουλευτών στο Ευρωκοινοβούλιο.

Η υποψηφιότητα της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έλαβε 401 ψήφους - σημειώνεται πως χρειαζόταν κατ' ελάχιστον 361 ψήφους.

Από τους 720 ευρωβουλευτές, 284 ψήφισαν κατά, ενώ υπήρχαν και 15 αποχές.

Στους 284 που καταψήφισαν την υποψηφιότητα φον ντερ Λάιεν ήταν και οι ευρωβουλευτές του κόμματος της προέδρου της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, «Αδέλφια της Ιταλίας».΄

«5 χρόνια ακόμα»

Σε ανάρτησή της λίγο μετά την επανεκλογή της, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έγραψε: «5 χρόνια ακόμα. Δεν μπορώ να εκφράσω πόσο ευγνώμων είμαι για την εμπιστοσύνη όλων των ευρωβουλευτών που με ψήφισαν».

Τι είπε στην ομιλία της και τα «πολιτικά δώρα» που υποσχέθηκε

Στην ομιλία της πριν την ψηφοφορία σήμερα, η φον ντερ Λάιεν είπε ότι θα υπερασπιστεί την ευρωπαϊκή άμυνα με αυξημένες στρατιωτικές δαπάνες και δεσμεύτηκε να τηρήσει τους κλιματικούς στόχους.

Όπως τόνισε, «πρέπει να επενδύσουμε περισσότερα. Πρέπει να επενδύσουμε μαζί. Και πρέπει να δημιουργήσουμε κοινά ευρωπαϊκά έργα. Για παράδειγμα, ένα ολοκληρωμένο σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας - μια ευρωπαϊκή ασπίδα, όχι μόνο για την προστασία του εναέριου χώρου μας αλλά ως ισχυρό σύμβολο της ευρωπαϊκής ενότητας σε θέματα άμυνας».

Μίλησε επίσης κατά των «δημαγωγών και των εξτρεμιστών» που «καταστρέφουν τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής μας» και υποσχέθηκε να συνεργαστεί με «όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις» στη Βουλή.

H υποψήφια για την προεδρία της Επιτροπής, επισήμανε επίσης ότι «η Ευρώπη δεν μπορεί να ελέγξει δικτάτορες και δημαγωγούς σε όλο τον κόσμο, αλλά μπορεί να επιλέξει να προστατεύσει τη δημοκρατία της. Η Ευρώπη δεν μπορεί να καθορίσει εκλογές σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά μπορεί να επιλέξει να επενδύσει στην ασφάλεια και την άμυνα της δικής της ηπείρου».

«Τα τελευταία πέντε χρόνια έδειξαν τι μπορούμε να κάνουμε μαζί. Ας το κάνουμε ξανά. Ας επιλέξουμε τη δύναμη» είπε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση για την περίπτωση επανεκλογής του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ και μία λιγότερο φιλική προσέγγιση από τον Λευκό Οίκο, η πρόεδρος της Επιτροπής υπογράμμισε τη σημασία μιας ισχυρής Ευρώπης η οποία θα μειώσει τις εξαρτήσεις της. Η ΕΕ οικοδομεί την ισχύ της και ενισχύει την ποιότητά της, υπογράμμισε η ίδια.

Σύμφωνα με το Politico, στην προσπάθειά της να κερδίσει όσο τον δυνατόν μεγαλύτερη υποστήριξη - η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μοίρασε ένα ευρύ φάσμα «πολιτικών δώρων» στις πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - oι πιο απτές υποσχέσεις της είναι οι νέοι επίτροποι για την άμυνα, τη στέγαση, την αλιεία και τη Μεσόγειο.

H φον ντερ Λάιεν υποσχέθηκε επίσης ότι ένας αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα συντονίσει τις εργασίες για τη μείωση της γραφειοκρατίας, βασικό αίτημα της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζορτζία Μελόνι και της ομάδας της των σκληρών Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR).

Το παρασκήνιο της συνάντησης με τους ευρωβουλευτές της Μελόνι

Όταν η φον ντερ Λάιεν συνάντησε τους ευρωβουλευτές της πολιτικής ομάδας της Μελόνι την Τρίτη, οι νομοθέτες της Μελόνι απαίτησαν «μια ριζική αλλαγή στις κλιματικές πολιτικές της Πράσινης Συμφωνίας», «ρεαλιστικές» γεωργικές πολιτικές και νέες συμφωνίες με τις αφρικανικές χώρες για την παρεμπόδιση των αναχωρήσεων μεταναστών.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός ζητούσε επίσης τη μέγιστη ευελιξία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύονται οι κανόνες του χρέους της Ευρώπης για την Ιταλία.

Οι σύμμαχοι της Μελόνι είχαν ξεκαθαρίσει ότι η υποστήριξή τους θα εξαρτηθεί από το αν η φον ντερ Λάιεν θα τους δώσει μια ισχυρή θέση στη «νέα» Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αυτό σημαίνει ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο για τον Ιταλό Επίτροπο — ίσως έναν ρόλο στη διανομή κεφαλαίων, καθώς και τη θέση ενός αντιπροέδρου ή ενός εκτελεστικού αντιπροέδρου στην Επιτροπή, αίτημα που προφανώς δεν ικανοποιήθηκε.

