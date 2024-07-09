Ο Τζο Μπάιντεν υπόσχεται «νέα μέτρα» για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κατήγγειλε χθες Δευτέρα τους βομβαρδισμούς οι οποίοι στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 36 ανθρώπους στην Ουκρανία, «φρικιαστική υπενθύμιση», κατ’ αυτόν, της «βαρβαρότητας» της Ρωσίας στον πόλεμο, υποσχόμενος «νέα μέτρα για να ενισχυθεί η αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας».

«Μαζί με τους συμμάχους μας, θα ανακοινώσουμε νέα μέτρα για να ενισχύσουμε την αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας ώστε να τη βοηθήσουμε να προστατεύει τις πόλεις της και τους πολίτες της από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς», ανέφερε στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του ο αμερικανός πρόεδρος, που από σήμερα φιλοξενεί στην Ουάσιγκτον τη σύνοδο του NATO, στην οποία θα είναι παρών ο ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

