Μετά την αιφνιδιαστική επίθεση νωρίτερα φέτος στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας, οι δυνάμεις της Ουκρανίας έχουν χάσει περίπου το ήμισυ των εδαφών που κατέλαβαν και ενδέχεται να χάσουν και τα υπόλοιπα στους επόμενους μήνες, σύμφωνα με αξιωματούχους των ΗΠΑ, στερώντας από το Κίεβο έναν σημαντικό μοχλό πίεσης σε μελλοντικές συνομιλίες για κατάπαυσης του πυρός με τη Ρωσία.

Ο στρατός της Ουκρανίας βρίσκεται ήδη αντιμέτωπος με ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό και με την αβεβαιότητα για το εάν θα συνεχιστεί η ροή προμηθειών από τις ΗΠΑ και τους άλλους συμμάχους. Στο Κουρσκ, την περιοχή στη δυτική Ρωσία όπου οι ουκρανικές δυνάμεις κατέλαβαν μια έκταση γης, τα ουκρανικά στρατεύματα αντιμετωπίζουν επίσης στο πεδίο της μάχης περίπου 12.000 βορειοκορεατικά στρατεύματα που ενισχύουν τους Ρώσους.

Με μια πιο συντονισμένη προσπάθεια της Μόσχας να απωθήσει τα ουκρανικά στρατεύματα από το Κουρσκ, πιθανότατα τον επόμενο μήνα, οι δυνάμεις του Κιέβου θα μπορούν να κρατήσουν τα εδάφη μέχρι την άνοιξη πριν αναγκαστούν να υποχωρήσουν ή να περικυκλωθούν από τις ρωσικές δυνάμεις, δήλωσαν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Bloomberg, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Το χρονοδιάγραμμα είναι σημαντικό επειδή Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι ήλπιζαν να χρησιμοποιήσουν τα εδάφη που κατέλαβαν στο Κουρσκ ως διαπραγματευτικό στοιχείο σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Ενώ ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναλαμβάνει τα καθήκοντά του στις 20 Ιανουαρίου, έχει πει ότι θέλει να τερματίσει γρήγορα τον πόλεμο, μπορεί να χρειαστούν μήνες για να συμφωνήσουν οι δύο πλευρές σε κατάπαυση του πυρός, δεδομένης της πολυπλοκότητας των απαιτήσεων τόσο της Ουκρανίας όσο και της Ρωσίας.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε την Πέμπτη ότι δεν βλέπει θετικά μια πρόταση της επερχόμενης κυβέρνησης Τραμπ για πάγωμα του πολέμου εάν δοθούν στη Ρωσία εγγυήσεις ότι η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί στη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ για τα επόμενα 10 ή 20 χρόνια. Μια τέτοια συμφωνία σίγουρα δεν θα λειτουργούσε για τη Ρωσία, είπε ο Πούτιν.

Με τη Ρωσία να έχει το πλεονέκτημα επί του παρόντος στο πεδίο της μάχης, είναι απίθανο να συμφωνήσει σε συνομιλίες καθώς επιδιώκει να καταλάβει όσο το δυνατόν περισσότερα εδάφη από την Ουκρανία πριν οι διαπραγματεύσεις και μια πιθανή εκεχειρία παγώσουν τις γραμμές του μετώπου.

Ταυτόχρονα, οι δυνάμεις της Ουκρανίας έχουν ήδη καταφέρει να κρατήσουν τα εδάφη στο Κουρσκ περισσότερο από τις αρχικές προβλέψεις, εν μέρει υποβοηθούμενη από την απόφαση των ΗΠΑ να επιτρέψουν στο Κίεβο να χρησιμοποιήσει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς εντός της Ρωσίας, δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους.

Ένας άλλος αξιωματούχος εξήγησε ότι η πρόθεση της Ουκρανίας στο Κουρσκ δεν ήταν ποτέ να διατηρήσει τα εδάφη, αλλά ήθελε να προκαλέσει ένα σοκ στη Μόσχα και να μειώσει περαιτέρω τις δυνάμεις της Ρωσίας. Έτσι, μια υποχώρηση θα μπορούσε ακόμα να χαρακτηριστεί ως μια τακτική επιτυχία. Δύο από τους αξιωματούχους εξέφρασαν την ελπίδα ότι ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα διατάξει υποχώρηση από το Κουρσκ αρκετά σύντομα για να αποφευχθούν μεγάλες απώλειες.

«Μαζικές επιθέσεις»

Παρά την πιθανή ουκρανική υποχώρηση, η εισβολή έχει ήδη καταφέρει βαρύ πλήγμα τόσο στις ρωσικές όσο και στις βορειοκορεατικές δυνάμεις.

Ο Τζον Κίρμπι, εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, δήλωσε στους δημοσιογράφους την Παρασκευή ότι οι Βορειοκορεάτες που υποστηρίζουν τη Ρωσία διεξάγουν «μαζικές επιθέσεις εναντίον ουκρανικών θέσεων στο Κουρσκ», με αποτέλεσμα να σκοτωθούν ή να τραυματιστούν περισσότεροι από 1.000 νεκρούς την περασμένη εβδομάδα.

Ήταν ξεκάθαρο ότι η Ρωσία θα μπορούσε να ανακαταλάβει το Κουρσκ εάν το επιθυμούσε, είπε ο Τζορτζ Μπάρος, ο οποίος ηγείται των ομάδων Ρωσίας και Γεωχωρικής Νοημοσύνης στο Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου. Ωστόσο, η εισβολή στο Κουρσκ έδειξε ότι τα διεθνή σύνορα της Ρωσίας δεν προστατεύονται πλήρως και θα μπορούσαν να παραβιαστούν ξανά σε άλλα σημεία, είπε, και ότι η χρήση αμερικανικού εξοπλισμού στη Ρωσία δεν είχε ως αποτέλεσμα μια καταστροφική κλιμάκωση.

«Εισβάλλοντας στο Κουρσκ, οι Ουκρανοί απέδειξαν ότι ο πόλεμος δεν ήταν αδιέξοδος για αυτούς και ότι η δυναμική του μπορούσε να αλλάξει», είπε ο Μπάρος, κάτι που έδειξε στους συμμάχους ότι άξιζε την υποστήριξη για περαιτέρω πλήγματα στους στρατιωτικούς και οικονομικούς πόρους της Ρωσίας.

Εάν οι ρωσικές δυνάμεις ξεκινήσουν μια αποτελεσματική αντεπίθεση στο Κουρσκ, πιθανότατα θα στοχεύσουν βασικούς δρόμους και πόλεις για να αναγκάσουν τους Ουκρανούς σε υποχώρηση και ενδεχομένως να στείλουν επιπλέον βορειοκορεατικά στρατεύματα, είπε ένας από τους αξιωματούχους. Η Βόρεια Κορέα θα μπορούσε να παράσχει περίπου 8.000 περισσότερους στρατιώτες για να υποστηρίξει την προσπάθεια της Ρωσίας μέχρι την άνοιξη, είπε ο αξιωματούχος, αλλά επεσήμανε ότι η αυτή η πληροφορία είναι «χαμηλής αξιοπιστίας».

Ακόμη και χωρίς τις δυνάμεις της Βόρειας Κορέας, η Ρωσία εξακολουθεί να είναι σε θέση, προς το παρόν, να αντισταθμίσει τις δικές της σημαντικές απώλειες, που φτάνουν κατά μέσο όρο περίπου 1.200 άτομα ημερησίως, σύμφωνα με εκτιμήσεις των ΗΠΑ.

Ωστόσο, αυτό ο αριθμός απωλειών δεν μπορεί να διατηρηθεί επ' αόριστον χωρίς νέα κινητοποίηση, είπε ένας από τους αξιωματούχους. Ο Πούτιν θέλει να αποφύγει την επανάληψη της προηγούμενης επιστράτευσης 300.000 εφέδρων τον Σεπτέμβριο του 2022.

Εν μέσω της αβεβαιότητας για το Κουρσκ, οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να σημειώνουν πρόοδο στα ανατολικά της Ουκρανίας, προς την πόλη Ποκρόβσκ, έναν σημαντικό κόμβο εφοδιασμού από τον οποίο το Κίεβο μετακινεί στρατεύματα από και προς το μέτωπο.

Ενώ τα ουκρανικά στρατεύματα μπορεί να είναι σε θέση να ενισχύσουν την άμυνα και να κρατήσουν το Ποκρόβσκ για κάποιο χρονικό διάστημα, ένας από τους Αμερικανούς αξιωματούχους είπε ότι είναι ζήτημα χρόνου αν οι ρωσικές δυνάμεις το περικυκλώσουν, γεγονός που θα αναγκάσει τις ουκρανικές δυνάμεις είτε να υποχωρήσουν είτε να παραδοθούν.



