Αντιπυραυλικό σύστημα των ΗΠΑ στο Ισραήλ χρησιμοποιήθηκε για την αναχαίτιση βλήματος από την Υεμένη

Ένα προηγμένο αμερικανικό στρατιωτικό αντιπυραυλικό σύστημα χρησιμοποιήθηκε στο Ισραήλ για την αναχαίτιση ενός βλήματος για πρώτη φορά από τότε που ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν τοποθέτησε το σύστημα στο Ισραήλ τον Οκτώβριο, δήλωσε στο Reuters την Παρασκευή πηγή με γνώση του ζητήματος.

Το σύστημα THAAD χρησιμοποιήθηκε για την αναχαίτιση βλήματος από την Υεμένη κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών και μια ανάλυση θα καθορίσει την επιτυχία του, δήλωσε η πηγή που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Το Ισραήλ έπληξε την Πέμπτη πολλούς στόχους που συνδέονται με το κίνημα των Χούθι στην Υεμένη που πρόσκειται στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς αεροδρομίου της Σαναά, και τα μέσα ενημέρωσης των Χούθι ανέφεραν ότι τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Πηγή: skai.gr

