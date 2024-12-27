Πόλεμος έχει ξεσπάσει στο στρατόπεδο του Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Ίλον Μασκ και του Βίβεκ Ραμασουάμι που υποστηρίζουν την επέκταση του προγράμματος βίζας για εργαζομένους με υψηλή εξειδίκευση, υποδηλώνοντας μια ρήξη μεταξύ της συντηρητικής βάσης του επερχόμενου προέδρου και των στελεχών που τον στηρίζουν.

Ο Μασκ και ο Ραμασουάμι, τους οποίους ο Τραμπ προορίζει για να ηγηθούν στο Υπουργείο Αποτελεσματικότητας της Κυβέρνησης, υπερασπίστηκαν εταιρείες που χρησιμοποιούν εργαζομένους με βίζα H-1B, αναφέροντας ότι οι εταιρείες τεχνολογίας - συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ανήκουν στον Μασκ - εξαρτώνται από ξένους εργάτες για να λειτουργήσουν. Αλλά οι δηλώσεις τους προκάλεσαν την αντίδραση μερικών εκ των υπερασπιστών της πολιτικής Τραμπ για πιο αυστηρά μέτρα κατά της μετανάστευσης.

Ο Τραμπ περιόρισε τις βίζες ξένων εργαζομένων κατά την πρώτη του θητεία και έχει δείξει σε προηγούμενες δηλώσεις του ότι στο στόχαστρό του θα τεθεί το πρόγραμμα H-1B. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας του 2024, ο Τραμπ εμφανίστηκε πιο ανοιχτός στο να δώσει σε ορισμένους εργαζομένους που γεννήθηκαν στο εξωτερικό νομικό καθεστώς εάν αποφοιτήσουν από πανεπιστήμιο των ΗΠΑ.

Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τετάρτη, ο Μασκ είπε ότι οι αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας χρειάζονται «διπλάσιο» αριθμό μηχανικών από αυτών που εργάζονται σήμερα στην Αμερική και συνέκρινε τα οφέλη του προγράμματος με μια επαγγελματική αθλητική ομάδα που στρατολογεί τα καλύτερα ταλέντα από όλο τον κόσμο.

«Αν θέλετε η ΟΜΑΔΑ σας να κερδίσει το πρωτάθλημα, πρέπει να στρατολογήσετε κορυφαία ταλέντα όπου κι αν βρίσκονται. Αυτό επιτρέπει σε ολόκληρη την ΟΜΑΔΑ να κερδίσει», έγραψε ο Μασκ στο X.

No, we need more like double that number yesterday!



The number of people who are super talented engineers AND super motivated in the USA is far too low.



Think of this like a pro sports team: if you want your TEAM to win the championship, you need to recruit top talent wherever… — Elon Musk (@elonmusk) December 25, 2024

«Αναφέρομαι στο να φέρουμε μέσω της νόμιμης μετανάστευσης το κορυφαίο ~ 0,1% των ταλαντούχων μηχανικών ως απαραίτητο στοιχείο για να συνεχίσει να κερδίζει η Αμερική», έγραψε ο Μασκ σε άλλη ανάρτηση την Πέμπτη. «Το να σκέφτεσαι την Αμερική ως μια επαγγελματική αθλητική ομάδα που κερδίζει εδώ και πολύ καιρό και θέλει να συνεχίσει να κερδίζει είναι η σωστή σκέψη».

Maybe this is a helpful clarification: I am referring to bringing in via legal immigration the top ~0.1% of engineering talent as being essential for America to keep winning.



This is like bringing in the Jokic’s or Wemby’s of the world to help your whole team (which is mostly… https://t.co/mtd0cgkNvE — Elon Musk (@elonmusk) December 26, 2024

Ο Ραμασουάμι, ένας Αμερικανός πολίτης πρώτης γενιάς του οποίου οι γονείς μετανάστευσαν από την Ινδία, συμφώνησε με τον Μασκ , υποστηρίζοντας ότι οι εταιρείες τεχνολογίας προσλαμβάνουν μηχανικούς που γεννήθηκαν εκτός ΗΠΑ ή γεννήθηκαν από Αμερικανούς μετανάστες επειδή «η αμερικανική κουλτούρα προβάλλει τη μετριότητα έναντι της αριστείας», παραθέτοντας παραδείγματα έξυπνων μαθητών σε τηλεοπτικές κωμωδίες «Boy Meets World», «Saved By The Bell» και «Οικογενειακά Θέματα» ως απόδειξη.

«Η αμερικανική κουλτούρα προβάλλει τη μετριότητα έναντι της αριστείας για πάρα πολύ καιρό (τουλάχιστον από τη δεκαετία του '90 και ίσως περισσότερο). Αυτό δεν ξεκινάει στο κολέγιο, ξεκινάει νωρίτερα», έγραψε την Πέμπτη. «Μια κουλτούρα που εξυμνεί τη βασίλισσα του χορού πάνω από τον πρωταθλητή της Ολυμπιάδας των μαθηματικών, δεν θα παράξει τους καλύτερους μηχανικούς».

The reason top tech companies often hire foreign-born & first-generation engineers over “native” Americans isn’t because of an innate American IQ deficit (a lazy & wrong explanation). A key part of it comes down to the c-word: culture. Tough questions demand tough answers & if… — Vivek Ramaswamy (@VivekGRamaswamy) December 26, 2024

Η υποστήριξη προς τους ξένους εργαζόμενους πυροδότησε επιθέσεις από τους υποστηρικτές του MAGA που ανησυχούν ότι μια επέκταση του προγράμματος H-1B θα μπορούσε να υπονομεύσει τον περιορισμό της μετανάστευσης υπό την κυβέρνηση Τραμπ. Οι πιστοί υποστηρικτές του Τραμπ, όπως η ακροδεξιά ακτιβίστρια Λόρα Λούμερ, η συντηρητική Αν Κούλτερ και ο πρώην βουλευτής Ματ Γκάετς επέκριναν τους δύο επιχειρηματίες της τεχνολογίας για τη στάση τους.

«Καλωσορίσαμε τους tech bros όταν ήρθαν τρέχοντας για να μην μπορεί ο δάσκαλος της τρίτης τάξης να επιλέξει το φύλο του παιδιού τους, αλλά και λόγω της οικονομικής παρακμής Μπάιντεν/Χάρις», έγραψε ο Γκάετς σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Πέμπτη. «Δεν τους ζητήσαμε όμως να σχεδιάσουν τη μεταναστευτική πολιτική» τόνισε.

We welcomed the tech bros when they came running our way to avoid the 3rd grade teacher picking their kid’s gender - and the obvious Biden/Harris economic decline.



We did not ask them to engineer an immigration policy. https://t.co/hgCZTJ0ba9 — Former Congressman Matt Gaetz (@FmrRepMattGaetz) December 26, 2024

Τα σχόλια του Μασκ και του Ραμασουάμι προκάλεσαν επίσης την καταδίκη από της πρώην πρεσβευτή του ΟΗΕ Νίκι Χέιλι, η οποία απάντησε στην ανάρτηση του Ραμασουάμι καλώντας την επερχόμενη κυβέρνηση να δώσει προτεραιότητα στους Αμερικανούς εργάτες έναντι των ξένων.

«Δεν υπάρχει τίποτα κακό με τους Αμερικανούς εργάτες ή την αμερικανική κουλτούρα. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κοιτάξετε τα σύνορα και να δείτε πόσοι θέλουν αυτό που έχουμε. Θα πρέπει να επενδύουμε και να δίνουμε προτεραιότητα στους Αμερικανούς, όχι στους ξένους εργαζόμενους», έγραψε η Χέιλι την Πέμπτη.

There is nothing wrong with American workers or American culture. All you have to do is look at the border and see how many want what we have. We should be investing and prioritizing in Americans, not foreign workers. https://t.co/fIGr45C3LD — Nikki Haley (@NikkiHaley) December 26, 2024

Η θέση του Μασκ και του Ραμασουάμι έχει βρει υποστήριξη και σε ορισμένους Δημοκρατικούς.

«Το καταλαβαίνουν εν μέρει σωστά,», είπε ο κυβερνήτης του Κολοράντο Τζάρεντ Πόλις, επικροτώντας το γεγονός ότι αναγνωρίζουν την αξία των μεταναστών επιχειρηματιών, ενώ σημείωσε ότι ελπίζει να δουν και τον ρόλο των μεταναστών με λιγότερη ειδίκευση σε άλλους τομείς της αμερικανικής οικονομίας, όπως η γεωργία και οι κατασκευές.

«Υπάρχουν εκατομμύρια Αμερικανοί που εργάζονται για εταιρείες που ιδρύθηκαν από μετανάστες. Αυτές οι δουλειές δεν θα υπήρχαν σήμερα αν δεν αφήναμε αυτούς τους μετανάστες να μπουν», είπε ο Πόλις.

Ο Τραμπ έχει αντιταχθεί στο παρελθόν στις βίζες H-1B

Το πρόγραμμα βίζας H-1B επιτρέπει σε 65.000 εργαζομένους υψηλής ειδίκευσης να μεταναστεύουν στις ΗΠΑ κάθε χρόνο για να καλύψουν μια συγκεκριμένη θέση εργασίας και χορηγεί άλλες 20.000 βίζες στους εργαζόμενους που έχουν πάρει πτυχίο στις ΗΠΑ. Οι οικονομολόγοι υποστήριξαν ότι το πρόγραμμα επιτρέπει στις αμερικανικές εταιρείες να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητα και να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους, δημιουργώντας περισσότερες θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ. Το πρόγραμμα συνδέεται συχνά με τον τομέα της τεχνολογίας, όπου οι εταιρείες έχουν μεγάλη ζήτηση για εξειδικευμένους εργαζόμενους. Ο Μασκ ήρθε στις ΗΠΑ ως ξένος φοιτητής και αργότερα δούλεψε με βίζα H1-B.

Ο Τραμπ είχε προηγουμένως αντιταχθεί στις βίζες H-1B, ασκώντας δριμεία κριτική κατά τη διάρκεια της πρώτης του προεδρικής εκστρατείας χαρακτηρίζοντάς τες μέσο «κατάχρησης». Σε μια δήλωση του 2016, ο Τραμπ επιτέθηκε στο πρόγραμμα H-1B ως τακτική των αμερικανικών εταιρειών να φέρνουν ξένους εργαζομένους στη χώρα «με ρητό σκοπό την αντικατάσταση των Αμερικανών εργαζομένων με χαμηλότερο μισθό».

Το 2020, ο Τραμπ περιόρισε την πρόσβαση στις βίζες H-1B σε αρκετές περιπτώσεις ως μέρος της προσπάθειας της κυβέρνησης να περιορίσει τη νόμιμη μετανάστευση, ανταποκρινόμενη παράλληλα στις μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες που επέφερε η πανδημία Covid-19.

Αλλά στην πιο πρόσφατη προεκλογική του εκστρατεία, ο Τραμπ εμφανίστηκε πιο ανεκτικός με τους ξένους υψηλής ειδίκευσης που έρχονται να εργαστούν στις ΗΠΑ. Σε μια συνέντευξη τον Ιούνιο, ο Τραμπ είπε ότι θέλει να χορηγήσει βίζα μόνιμης διαμονής σε οποιονδήποτε αλλοδαπό αποφοιτά από κολέγιο στις ΗΠΑ.

«Αυτό που θέλω να κάνω, και αυτό που θα κάνω είναι όταν αποφοιτά κάποιος από ένα κολέγιο, νομίζω ότι θα πρέπει να παίρνει αυτόματα, ως μέρος του πτυχίου του, μια πράσινη κάρτα για να μπορέσει να μείνει σε αυτή τη χώρα», είπε ο Τραμπ.

Η σύγκρουση του Μασκ με μέλη της βάσης του Τραμπ για το ζήτημα της βίζας σηματοδοτεί ένα άλλο κεφάλαιο στην αυξανόμενη επιρροή του δισεκατομμυριούχου της τεχνολογίας στον εκλεγμένο πρόεδρο.



