Τα ουκρανικά στρατεύματα ελέγχουν το βόρειο τμήμα της στρατηγικής πόλης Ποκρόβσκ στην ανατολική Ουκρανία, δήλωσε στο Reuters την Τρίτη η στρατιωτική μονάδα που υπερασπίζεται την πόλη.

Το 7ο Σώμα Ταχείας Αντίδρασης των αερομεταφερόμενων στρατευμάτων εφόδου δήλωσε ότι διεξήγαγε επιθέσεις στα νότια της πόλης όπου επικρατούν ρωσικά στρατεύματα.

Η δήλωση της ουκρανικής μονάδας έρχεται μετά τις δηλώσεις του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν εχθές πως ενημερώθηκε από τον αρχηγό του γενικού επιτελείου πως το Ποκρόβσκ κατελήφθη ολοκληρωτικά από τους Ρώσους.



