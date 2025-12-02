Απελπιστική είναι για τους εκατοντάδες χιλιάδες πλημμυροπαθείς η κατάσταση στη Σουμάτρα της Ινδονησίας και τη Σρι Λάνκα, οι οποίες επλήγησαν την περασμένη εβδομάδα από τις καταρρακτώδεις βροχές των μουσώνων, σε συνδυασμό με δύο διαφορετικούς τροπικούς κυκλώνες.

Ο απολογισμός των ακραίων καιρικών φαινομένων που έπληξαν τη Νοτιοανατολική Ασία και τη Σρι Λάνκα αυξήθηκε περαιτέρω, ξεπερνώντας τους 1.200 νεκρούς.

Ο απολογισμός στην Ινδονησία αυξήθηκε σε 659 νεκρούς και 475 αγνοούμενους ενώ ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εκτοπισθεί, ανακοίνωσε η Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών.

Στη Σρι Λάνκα, 410 άνθρωποι βρήκαν το θάνατο και 336 αγνοούνται, σύμφωνα με νέο απολογισμό που ανακοινώθηκε σήμερα από την Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών (DMC) της Σρι Λάνκα, ενώ έχουν πληγεί 1,5 εκατομμύριο κάτοικοι.

Και στις δύο περιοχές επείγει πλέον η μεταφορά τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης στους πληγέντες, ειδικά σε πολλές ζώνες που είναι πλήρως αποκλεισμένες.

Μολονότι η βροχή έχει σταματήσει, η καταστροφή έχει αφήσει πίσω της ένα τοπίο ερήμωσης και οι επιζώντες, σε σοκ, αντιμετωπίζουν πλέον τεράστιες δυσκολίες για να βρουν τροφή ή πόσιμο νερό.

Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις ανέφεραν πως προσπαθούν να διοχετεύσουν τη βοήθεια προς τις πληγείσες περιοχές, προειδοποιώντας παράλληλα ότι οι τοπικές αγορές αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε προϊόντα πρώτης ανάγκης και ότι οι τιμές των διαθέσιμων προϊόντων έχουν τριπλασιασθεί. άκρο της Σουμάτρα, όσοι έχουν τα μέσα δημιουργούν αποθέματα τροφίμων φοβούμενοι ελλείψεις.

Τα τρόφιμα είναι πλέον τόσο σπάνια ώστε καταγράφεται έκρηξη των τιμών. «Μόνο οι πιπεριές κοστίζουν πλέον μέχρι 300.000 ρουπίες (15,5 ευρώ) το κιλό, οι άνθρωποι κάνουν αγορές πανικού», λέει ο 29χρονος Έρνα Μαρντχία που περιμένει σε μια μεγάλη ουρά σε πρατήριο βενζίνης στην Μπάντα Ατσέχ, στη Σουμάτρα.

Χθες, Δευτέρα, η κυβέρνηση της Ινδονησίας ανακοίνωσε πως στέλνει 34.000 τόνους ρύζι και 6,8 εκατομμύρια λίτρα μαγειρικό λάδι στις τρεις επαρχίες που έχουν πληγεί περισσότερο: την Ατσέχ, τη Βόρεια Σουμάτρα και τη Δυτική Σουμάτρα.

Πηγή: skai.gr

