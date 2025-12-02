Ο Πάπας Λέων προσευχήθηκε την Τρίτη στον τόπο της θανατηφόρας έκρηξης στο λιμάνι της Βηρυτού το 2020, η οποία έχει γίνει σύμβολο της δυσλειτουργίας, της ατιμωρησίας των αξιωματούχων και των τραυμάτων του Λιβάνου.

Συγγενείς ορισμένων από τα 218 άτομα που σκοτώθηκαν από την έκρηξη κράτησαν φωτογραφίες των αγαπημένων τους όταν έφτασε ο Λέων.

🔴 Pope Leo XIV’s silent prayer in memory of the victims of the Beirut port double explosion



📽️ Vatican News pic.twitter.com/lnvY6GCoZT — L'Orient Today (@lorienttoday) December 2, 2025

Στάθηκαν σιωπηλά δίπλα στα ερείπια του τελευταίου σιλό σιτηρών που παρέμεινε όρθιο στον τόπο που καταστράφηκε από την έκρηξη και δίπλα στα καμένα αυτοκίνητα που πυρπολήθηκαν στη συνέχεια.

Ο Πάπας Λέων στάθηκε σιωπηλός προσευχόμενος ανάμεσα στα ερείπια.

Η έκρηξη της 4ης Αυγούστου 2020 έπληξε τη Βηρυτό και προκάλεσε ζημιές δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθώς εκατοντάδες τόνοι νιτρικού αμμωνίου εξερράγησαν σε μια αποθήκη.

Πέντε χρόνια μετά, αυτές οι οικογένειες εξακολουθούν να αναζητούν δικαιοσύνη. Κανένας αξιωματούχος δεν έχει καταδικαστεί σε μια δικαστική έρευνα που έχει παρεμποδιστεί επανειλημμένα, εξοργίζοντας τους Λιβανέζους για τους οποίους η έκρηξη ήταν απλώς η τελευταία απόδειξη της ατιμωρησίας μετά από δεκαετίες διαφθοράς και οικονομικών εγκλημάτων, σημειώνει το Associated Press.

«Η επίσκεψη στέλνει σαφώς το μήνυμα ότι η έκρηξη ήταν έγκλημα», δήλωσε η Cecile Roukoz, της οποίας ο αδελφός Joseph Roukoz σκοτώθηκε και η οποία ήταν παρούσα για να συναντήσει τον πάπα. «Πρέπει να δοθεί ένα μήνυμα, η χώρα πρέπει να τερματίσει την ατιμωρησία και να διασφαλίσει ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη», σημείωσε.

Όταν έφτασε στο Λίβανο την Κυριακή, ο Πάπας προέτρεψε τους πολιτικούς ηγέτες της χώρας να αναζητήσουν την αλήθεια ως μέσο ειρήνης και συμφιλίωσης.

Μια συγκινητική επίσκεψη στο νοσοκομείο

Ο Πάπας ξεκίνησε την τελευταία του μέρα στο Λίβανο με μια συγκινητική επίσκεψη στο νοσοκομείο De La Croix, το οποίο ειδικεύεται στη φροντίδα ατόμων με ψυχολογικά προβλήματα. Τον περίμεναν μερικά γνωστά πρόσωπα: νεαρά αγόρια ντυμένα ως Ελβετοί φρουροί και καρδινάλιοι, ακόμη και ένα ντυμένο ως ο ίδιος ο Πάπας.

Η ηγουμένη της αδελφότητας που διευθύνει το νοσοκομείο, η Μητέρα Μαρί Μακλούφ, συγκινήθηκε καθώς καλωσόριζε τον Πάπα, λέγοντάς του ότι το νοσοκομείο της φροντίζει τις «ξεχασμένες ψυχές, που βαρύνονται από τη μοναξιά τους».

Ο Λέων είπε ότι η εγκατάσταση αποτελεί υπενθύμιση για όλη την ανθρωπότητα. «Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε αυτούς που είναι πιο ευάλωτοι. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε μια κοινωνία που τρέχει με πλήρη ταχύτητα προσκολλημένη σε ψευδείς μύθους ευημερίας, ενώ ταυτόχρονα αγνοεί τόσες πολλές περιπτώσεις φτώχειας και ευαλωτότητας».

Ο Πάπας ολοκληρώνει την επίσκεψή του με μια λειτουργία στην προκυμαία της Βηρυτού πριν επιστρέψει στη Ρώμη.

Χιλιάδες Λιβανέζοι συγκεντρώθηκαν στην προκυμαία για τη λειτουργία και κατά μήκος της διαδρομής της αυτοκινητοπομπής του, χαρούμενοι που ο Πάπας κατάφερε τελικά να επισκεφθεί τη χώρα.

«Για τον Λίβανο, η επίσκεψη σημαίνει πολλά», είπε η προσκυνητής Μάγκι Κλοντίν, που περίμενε τον Πάπα στο νοσοκομείο. «Ελπίζουμε ότι θα επικρατήσει η ειρήνη, και αυτό είναι που ευχόμαστε», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.