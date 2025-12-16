Ζελένσκι: Οι ειρηνευτικές προτάσεις έτοιμες να παρουσιαστούν στη Ρωσία εντός ημερών

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι προτάσεις που διαμορφώθηκαν σε συνεργασία με Αμερικανούς αξιωματούχους για μια ειρηνευτική συμφωνία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία ενδέχεται να οριστικοποιηθούν μέσα στις επόμενες ημέρες, προκειμένου στη συνέχεια να παρουσιαστούν από αμερικανικούς διαύλους στη Μόσχα.

Ύστερα από δύο ημέρες συνομιλιών στο Βερολίνο, Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν τη Δευτέρα ότι έχει επιλυθεί περίπου το 90% των πιο δύσκολων ζητημάτων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Παρά την αισιόδοξη αυτή αποτίμηση, παραμένει ασαφές εάν ο πόλεμος πλησιάζει σε τερματισμό, καθώς η ρωσική πλευρά δεν συμμετέχει στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι διατεθειμένος να προχωρήσει σε ουσιαστικούς συμβιβασμούς.

Την Τρίτη, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι αναμένεται ψηφοφορία στο Κογκρέσο των ΗΠΑ για τις εγγυήσεις ασφαλείας και ότι εκτιμά πως το τελικό πακέτο εγγράφων θα είναι έτοιμο «σήμερα ή αύριο». Στη συνέχεια, όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν σε διαβουλεύσεις με τη ρωσική πλευρά, οι οποίες θα ακολουθηθούν από συνομιλίες υψηλού επιπέδου, που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν ακόμη και μέσα στο προσεχές Σαββατοκύριακο.

«Υπολογίζουμε σε πέντε έγγραφα. Ορισμένα από αυτά αφορούν εγγυήσεις ασφαλείας – νομικά δεσμευτικές, δηλαδή ψηφισμένες και εγκεκριμένες από το Κογκρέσο των ΗΠΑ», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους μέσω WhatsApp. Όπως είπε, οι εγγυήσεις αυτές θα «αντανακλούν το Άρθρο 5» του ΝΑΤΟ.

Τη Δευτέρα, Αμερικανοί αξιωματούχοι απέφυγαν να δώσουν συγκεκριμένες λεπτομέρειες για το τι θα περιλαμβάνει το πακέτο εγγυήσεων ασφαλείας και ποια θα ήταν η αντίδραση σε περίπτωση που η Ρωσία επιχειρούσε να καταλάβει επιπλέον εδάφη μετά την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας. Ωστόσο, επιβεβαίωσαν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν σκοπεύουν να αναπτύξουν στρατεύματα στην Ουκρανία.

Παράλληλα, οι ηγέτες του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας, της Γερμανίας και οκτώ ακόμη ευρωπαϊκών χωρών ανέφεραν σε κοινή τους δήλωση ότι στρατεύματα από έναν «συνασπισμό των προθύμων» θα μπορούσαν να «συμβάλουν στην ανασυγκρότηση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, στην προστασία του ουκρανικού εναέριου χώρου και στη διασφάλιση ασφαλέστερων θαλάσσιων οδών», συμπεριλαμβανομένης της επιχειρησιακής παρουσίας εντός της Ουκρανίας.

Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι ηγέτες απέφυγαν να υπονοήσουν ότι οι ρυθμίσεις αυτές θα συνιστούσαν εγγυήσεις ισοδύναμες με το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχουν ελάχιστες ενδείξεις ότι η Ρωσία βρίσκεται κοντά στο να αποδεχθεί το είδος του πακέτου που συζητείται μεταξύ Ουάσιγκτον και Κιέβου.

Την Τρίτη, το Κρεμλίνο δήλωσε ότι δεν έχει λάβει γνώση των λεπτομερειών των προτάσεων για τις εγγυήσεις ασφαλείας. «Μέχρι στιγμής έχουμε δει μόνο δημοσιεύματα στον Τύπο, αλλά δεν πρόκειται να απαντήσουμε σε αυτά. Δεν έχουμε δει ακόμη κανένα κείμενο», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

