Τουρκία: Ρωσικό drone συνετρίβη στη Νικομήδεια - Δεύτερο παρόμοιο περιστατικό μέσα σε μία εβδομάδα

Ρωσικής κατασκευής μη επανδρωμένο αεροσκάφος συνετρίβη στη Νικομήδεια (Ιζμίτ) της Τουρκίας, περίπου 100 χλμ. ανατολικά της Κωνσταντινούπολης.

Σε ανακοίνωση του το υπουργείο Εσωτερικών επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για ρωσικής προέλευσης μη επανδρωμένο αεροσκάφος αναγνώρισης και επιτήρησης τύπου Orlan-10.

BREAKING: A Russian-made Orlan-10 UAV crashed in a rural area of İzmit, Kocaeli, Türkiye.



Authorities have launched an investigation into the incident. pic.twitter.com/ScIi67DQxq — Clash Report (@clashreport) December 19, 2025

Είναι το δεύτερο παρόμοιο περιστατικό μέσα σε μια εβδομάδα. Πριν από τρεις ημέρες τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη F-16 κατέρριψαν σε μη κατοικημένη περιοχή μη επανδρωμένο αεροσκάφος προερχόμενο στον τουρκικό εναέριο χώρο από τη Μαύρη Θάλασσα.

Η Άγκυρα ανέφερε ότι δεν μπορεί να προσδιορίσει την προέλευση του πρώτου μη επανδρωμένου αεροσκάφους, καθώς καταστράφηκε στον αέρα.

Πηγή: skai.gr

