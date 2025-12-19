Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι δεν βλέπει να υπάρχει κάποια αναγκαιότητα για την αναθεώρηση του Συντάγματος της χώρας του, το οποίο κατοχυρώνει τον στόχο του Κιέβου να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ, λίγες ημέρες αφού προσφέρθηκε να εγκαταλείψει αυτή τη φιλοδοξία, σε αντάλλαγμα για την παροχή σκληρών εγγυήσεων ασφαλείας.

Η Ρωσία ζητά επίμονα να εγκαταλειφθεί το σχέδιο ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος, που διαρκεί ήδη σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Την Κυριακή ο Ζελένσκι είπε ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να συμβιβαστεί στο θέμα αυτό, εάν της δοθούν εγγυήσεις ασφαλείας παρόμοιες με εκείνες του Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, με βάση το οποίο μια επίθεση σε ένα μέλος του συνιστά επίθεση σε όλη τη Συμμαχία.

«Για να είμαι ειλικρινής, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να αναθεωρήσουμε το Σύνταγμα» είπε ο Ζελένσκι χθες, όταν ρωτήθηκε για το θέμα από έναν δημοσιογράφο, προσθέτοντας ότι ο ουκρανικός λαός θα έπρεπε να λαμβάνει τις αποφάσεις για το Σύνταγμα. «Και ασφαλώς, όχι επειδή γίνονται εκκλήσεις από τη Ρωσική Ομοσπονδία ή από οποιονδήποτε άλλο», είπε.

Ο Ζελένσι επιμένει εδώ και καιρό ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας απέναντι σε περαιτέρω επιθέσεις της Ρωσίας είναι βασικό μέρος μιας ενδεχόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας. Ωστόσο την Πέμπτη είπε ότι στις συζητήσεις υπάρχει ο κίνδυνος να πιεστεί η Ουκρανία να κάνει υποχωρήσεις σε άλλους τομείς. Αν και παραδέχτηκε ότι δεν έχει γίνει κάποια απευθείας πρόταση στις συνομιλίες, σχολίασε ότι το Κίεβο δεν πρόκειται να αποδεχτεί καμία «ανταλλαγή» προκειμένου να λάβει τις εγγυήσεις που ζητά.

Η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ καταγράφεται στο Σύνταγμα της χώρας από το 2019, ως «στρατηγικός στόχος». Το Κίεβο παραδέχεται πάντως ότι προς το παρόν δεν είναι καλοδεχούμενο στη Συμμαχία από όλα τα μέλη της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

