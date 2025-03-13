Τραγωδία: Αυτοκτόνησε πρώην τερματοφύλακας του Πανσερραϊκού

Είδηση σοκ έγινε γνωστή από τη Σερβία. Ο Ράντισα Ίλιτς, ο οποίος είχε βρεθεί και στα μέρη μας, φορώντας τη φανέλα του Πανσερραϊκού, βρέθηκε νεκρός σε ηλικία 47 ετών, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για αυτοκτονία.



Τα ΜΜΕ της χώρας αναφέρουν ότι πήδηξε από την ταράτσα της πολυκατοικίας όπου διέμενε και πέθανε ακαριαία.

Ο Ίλιτς ασχολήθηκε επαγγελματικά με το ποδόσφαιρο από το 1995 (ξεκινώντας από την Σλόμποντα Ούζιτσε) έως το 2013. Είχε συνδεθεί κυρίως με την Παρτιζάν, φορώντας 81 φορές τη φανέλα της. Τη σεζόν 2008-09 έπαιξε στον Πανσερραϊκό, πραγματοποιώντας μόλις πέντε εμφανίσεις.



Ο Ίλιτς έκανε και μία συμμετοχή με την εθνική Σερβίας, αγωνιζόμενος για 45 λεπτά στο φιλικό (1-1) με τη Β. Μακεδονία τον Φεβρουάριο του 2008.

